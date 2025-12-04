Banca Intesa po 12. put ponela priznanje časopisa The Banker za banku godine
Internacionalni finansijski časopis The Banker, deo Financial Times grupe, proglasio je Banca Intesa, članicu međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, za banku godine u Srbiji u 2025. godini.
Ovo je ukupno 12. i treće uzastopno priznanje za najbolju banku u Srbiji koje je magazin The Banker dodelio Banca Intesa na osnovu analize njenih finansijskih pokazatelja, strateških inicijativa i tehnoloških inovacija, kao i uvida u programe održivosti i razvoj proizvoda i usluga za potrebe građana i privrede.
„Priznanja magazina The Banker prepoznata su globalno kao merilo izuzetnih profesionalnih rezultata, i zato je posebno zadovoljstvo što smo laureat ove nagrade i u godini u kojoj obeležavamo dve decenije poslovanja. Ovaj uspeh je za nas snažna potvrda liderske pozicije koju gradimo ulaganjima u inovativna finansijska rešenja za potrebe naših klijenata, kao i u napredne tehnologije koje podižu standard njihovog iskustva, ali i nivo naše operativne agilnosti“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, i dodao da banka ostaje snažno posvećena održivom razvoju kroz podršku zelenim inicijativama i inkluzivnim praksama koje doprinose dugoročnom društvenom i ekonomskom napretku.
Banca Intesa već 18 godina zauzima vodeću tržišnu poziciju po najvažnijim pokazateljima uspešnosti poslovanja, koja je dodatno osnažena delovanjem kompanije Intesa Leasing, društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest, kao i Intesa fondacije filantropske organizacije, koje doprinose njenom širem ekonomskom uticaju i društvenom značaju.
Magazin The Banker, osnovan 1926. godine, jedan je od najuglednijih izvora informacija, analiza i podataka na globalnoj finansijskoj sceni, sa čitalačkom publikom u više od 190 zemalja. Svake godine, časopis dodeljuje nagrade najuspešnijim bankama širom sveta, koje se ubrajaju među najprestižnija priznanja u svetskoj bankarskoj industriji.