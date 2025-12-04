Ovo je ukupno 12. i treće uzastopno priznanje za najbolju banku u Srbiji koje je magazin The Banker dodelio Banca Intesa na osnovu analize njenih finansijskih pokazatelja, strateških inicijativa i tehnoloških inovacija, kao i uvida u programe održivosti i razvoj proizvoda i usluga za potrebe građana i privrede.

„Priznanja magazina The Banker prepoznata su globalno kao merilo izuzetnih profesionalnih rezultata, i zato je posebno zadovoljstvo što smo laureat ove nagrade i u godini u kojoj obeležavamo dve decenije poslovanja. Ovaj uspeh je za nas snažna potvrda liderske pozicije koju gradimo ulaganjima u inovativna finansijska rešenja za potrebe naših klijenata, kao i u napredne tehnologije koje podižu standard njihovog iskustva, ali i nivo naše operativne agilnosti“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, i dodao da banka ostaje snažno posvećena održivom razvoju kroz podršku zelenim inicijativama i inkluzivnim praksama koje doprinose dugoročnom društvenom i ekonomskom napretku.