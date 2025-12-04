Sve što treba da znate o Zakonu o legalizaciji! Ovu dokumentaciju morate da imate - Advokat Premović detaljno za Kurir objasnio kako da se pripremite
Prijave po novom Zakonu o upisu prava na nepokretnostima tj. za legalizaciju, startuju u ponedeljak 8. decembra i biće otvorene 60 dana. Šta je sve potrebno od dokumentacije, objasnio je advokat Nikol Premović, koji je izneo detalje ovog zakona u jutarnjem programu Kurir televizije.
Neophodna dokumentacija
Advokat Premović je istakao da je pre svega potrebno da se priloži dokumentacija o sticaju nepokretnosti.
- Građani bi prvenstveno trebalo da pripreme pravnu dokumentaciju, pre svega osnov sticaja nepokretnosti, a to može da bude ugovor o kupo-prodaji, poklonu, nasleđivanju, sudska presuda, odluka Skupštine stanara... Sve u svemu, moraju da pripreme osnov sticaja. Verujem da većina građana to poseduje - započeo je Premović.
Koja je dalje potrebna papirologija kako bi se podnela prijava shodna novom zakonu, odgonetnuo je Premović:
- Ja bih savetovao građanima da urade geodetski elaborat, odnosno elaborat izvedenih radova koji je i zakonom propisan kao obavezna stavka u celoj proceduri.
Trajanje procedure
Advokat je bez dileme da će procedura biti brža i efikasnija s obzirom na to da se dobar završava elektronskim putem.
- S obzirom na to da je elektronska procedura i da se prijava podnosi digitalnim putem, sasvim je izvesno da će postupak biti brži i efikasniji. Imajući u vidu broj nelegalnih objekata, koji je dosta visok, kao i broj potencijalnih el. prijava, vreme za koje operater, odnosno obrađivač prijave mora da to završi, moje je mišljenje da će procedura trajati od šest meseci do godinu dana - zaključio je Premović.
Pogledajte u videu šta je sve advokat Premović rekao:
