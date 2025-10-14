Slušaj vest

Dok se u Skupštini Srbije raspravlja o predlogu zakona kojim bi trebalo da se reguliše upis vlasništva nad više od četiri miliona neuknjiženih nepokretnosti, u javnosti se sve češće pominje i mogućnost brisanja iz katastra. Reč je o brisanju onih koji su u evidenciji upisani kao "držaoci", a ne formalni vlasnici imovine.

U ovu pravnu zavrzlamu upala je i penzionerka Marija Simić kojoj je roditelj poklonio stan, ali zbog jedne administrativne greške je ostala bez svega. Svoju priču podelila je za Kurir televiziju.

- Stan se nalazio na opštini Zvezdara. 2024. sam uložila zahtev za legalizaciju. Međutim, rekli su mi u opštini da je grad Beograd 2021. podneo zahtev za legalizaciju. Ja ispred sebe imam sve. Ugovor o poklonu, piše saglasnost. Uložila sam žalbu i sad čekam. Oi su zahtev podneli 2021. a ja 2024. godine. Kako može da mi se uzme nešto što mi je otac poklonio i sve sam platila, nek se sve proveri - ispričala je Simić.

U KOJIM SITUACIJAMA MOŽE DA SE DESI DA BUDETE ISPISANI IZ KATASTRA? Zakon o legalizaciji pokrenuo brojne bojazni - posebni saveti za formlane vlasnike i držaoce Izvor: Kurir televizija

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Nikola Đogatović, ekspert za nekretnine i Nikola Premović, advokat, govorili su o problemu svoje sagovornice iz stručnog aspekta.

Premović kaže da se sa sličnom situacijom nije susretao u praksi.

- Advokati govore na osnovu pravne dokumentacije, u šta ovde nemam uvid. Postavlja se previše pravnih pitanja kao potencijalni problem. Njen otac je bio zaposlen u PIO fondu i samim tim verovatno stekao pravo na otkup stana. Postavlja se pitanje da li je PIO fond u tom trenutku uopšte bio upisani vlasnik stana, kao i da li je ugovor o poklonu bio overen u zakonom propisanoj formi. Pitanje je i da li je isplaćena otkupna cena - kaže Premović.

Ističe da se ovde verovatno radi o periodu koji je prethodio sistemu javnog beležništva.

Foto: Kurir Televizija

-Tada je bilo propisano kao forma ugovora o nepokretnosti, overa u sudu. Nije bila predviđena solemnizacija i sudovi nisu proveravali pravni sled. Formalni vlasnik postaje lice koje ima adekvatan pravni osnov za sticanje nepokretnosti. Neophodno je da postoji pravni sled, sa vlasnika na vlasnika. Ako je vlasnik nakon smrti bio upisan kao knjižni vlasnik u katastru nepokretnosti, onda je logično da rešenje o nasleđivanju bude dovoljno.

Napominje da bez pravnog sleda nije moguće dokazati vlasništvo.

- Vraćamo se na pravni sled i osnov sticanja, sud će prihvatiti i ugovor o poklono, ali ako pravni sled nije moguće dokazati, ne vidim drugi osnov. Novi Zakon o legalizaciji doneće mogućnost da se držaoci nepokretnosti upišu u formalno-pravnom smislu vlasnici nepokretnosti u katastar, to i jeste intencija.

Foto: Kurir Televizija

Objasnio je i u kojim situacija država stiče pravo na imovinu.

- Država može da postane vlansik nepokretnosti kada nema naslednika. Objekti koji ne budu legalizovani takođe mogu da pređu u državno vlasništvo. Intencija je da se jednom za svagda stane na put nelegalnoj gradnji. Svaki objeakt koji bude izgrađen bez adekvatne dozvole, preći će u vlasništvo države.

O slučaju Marije Simić govorio je i Đogatović.

- Kao prodavac treba da odgovratae za materijalne ili pravne nedostatke. Pravni mogu da budu da vi kao kupac niste pristali na sve ili niste obavešteni. U ovom slučaju imamo verovatno držaoca nepokretnosti, a to je minimalni oblik svojine. Vi niste pravni vlasnik. Ranije su ljudi znali da može da se desi u jednom momentu da se nepokretnost sruši zbog urbanizma. To je jedna vrsta kako možete da budete ispisani iz katastra. Katastar je ranije radio i utvrđivanje situacije na terenu. Kada dolazi do snimanja, ako taj objekat ne postoji on se i briše iz katastra. Tada ni nekretnina više ne postoji, imate knjižno vlasništvo, ono što je upisano i isključivo to prometujete.

Foto: Kurir Televizija

Govorio je i o cilju formiranja novog Zakona o legalizaciji.

- Mislim da će izmena da bude i u hodu, ali potrebno je da se reši pitanje gradnje bez dozvole. Mi smo dužni da proverimo da li je neko stvarni vlasnik stana. Svako ko je kupac ili rentira stan mora da zna šta je sa tom nepokretnošću. Advokata morate da angažujete ukoliko ste nešto nasledili ili dobili na poklon. Ukoliko kupujete ili rentirate, koristite usluge agenta za nekretnine, kao i advokate.

