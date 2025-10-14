Slušaj vest

BEOGRAD - Na Kalenić pijaci u petak, održan je festival "Belgrade Night Market", najveći festival zanatstva, dizajna i gastronomije. Dobra energija i muzika, u srcu Vračara, obeležile su to veče.

Od mnogobrojnih tezgi prepunih, đakonija, raznih vrsta sireva, suhomesnatih proizvoda, domaćih sokova i maslina, naišli smo na domaći ajvar, vrhunskog ukusa, kakav se retko gde može osetiti.

Stefanov otac je započeo biznis Foto: poljoprivredno gazdinstvo Kocić

Porodica Stefana Kocića iz Leskovca, bavi se proizvodnjom ajvara, već 20 godina.

Stefan, po struci, inženjer prehrambene tehnologije, sa suprugom, veoma posvećeno vodi kompletan posao poljoprivrednog gazdinstva "Kocić", koje je osnovao njegov otac.

- Mi smo iz poljoprivrednog kraja i pravljenje ajvara je kod nas nasledan biznis. Tradicionalan recept potiče od naših baka - počinje priču za Kurir Biznis Stefan, pa dodaje da njihov kremasti spektakl zaslužuje da bude deo svih srpskih trpeza.

Stefan Kocić sa kupcima iz Koreje Foto: Privatna arhiva

Proces proizvodnje

Stefan navodi da od setve do berbe sve rade sami.

- Pre svega mi proizvodimo kvalitetnu papriku domaćih sorti. Svaki plod se pažljivo bere. Od izuzetne važnosti nam je da paprika bude dobro pečena i oljuštena. Sve se radi ručno, sa puno ljubavi i strpljenja. A onda - ajvar ide u kazan. Na drva, sa uljem, kako dolikuje. Bez mašina i bez hemije. Nema te fabrike koja može da zameni takav način proizvodnje - kaže naš sagovornik.

Važno je da se paprika dobro oljušti Foto: Privatna arhiva

Vrsta paprike Paprika Kurtovska kapija ili u narodu poznata kao čuvena "kurtovka" ili "ajvarka", zaslužna je za eksplozivan ukus ovog ajvara koji obara sa nogu. Prema rečima naših baka, Kurtovka je definitivno nezamenljiva paprika ajvaruša, već stotinama godina.

- Ajvar sa našeg područja je posebna priča, skrojena od tradicionalne recepture - govori Stefan.

Isplativost

Proizvodnja ajvaradonosi velike prihode u sezoni, ali ne može da bude osnovni izvor, kako objašnjava Stefan.

- U našem slučaju, za sada je to jedan lep dopunski posao.



Ostali proizvodi

Ali to nije sve - pored nadaleko poznatog ajvara, ovo vredno gazdinstvo nudi i sočnu cveklu, kornišone, kao i neodoljivu filet papriku i mešanu salatu, bez veštačkih dodataka i konzervanasa.

Foto: poljoprivredno gazdinstvo Kocić

Tegle dostupne za celu Srbiju

Prema njegovim rečima, proizvode plasiraju direktnom prodajom i na pijacama.

- Za sada ne planiramo saradnju sa trgovinksim lancima. Radimo i sa sindikatima škola i privatnih firmi. Moguće je i lično preuzimanje kod nas u Leskovcu.

U svetu brzine i instant ukusa, ovo gazdinstvo čuva ono najvrednije - autentičan ukus i tradiciju.

Naši proizvodi su dokaz da je domaće uvek najbolji izbor - zaključuje ovaj mladi poljoprivrednik.