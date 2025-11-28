Slušaj vest

Nemačke kompanije sve otvorenije nastoje da smanje broj starijih i skupljih zaposlenih, a taj proces ih već sada košta ogromne svote novca. Prema podacima koje prenosi Handelsblatt, samo u prvih devet meseci ove godine firme iz DAX indeksa potrošile su oko šest milijardi evra na restrukturiranje.

Ovi izdaci direktno umanjuju neto dobit velikih korporacija, jer najveći deo troškova odlazi na programe ranog penzionisanja i visoke otpremnine, koje često dostižu šestocifrene iznose.

Na ove programe imaju pravo i strani radnici u Nemačkoj, među njima i Srbi, pod uslovom da su u direktnom radnom odnosu sa kompanijom i da ispunjavaju kriterijume vezane za godine starosti i dužinu staža.

Paketi otpremnina i ranog penzionisanja

Programi izlaska iz kompanija postali su izuzetno povoljni za zaposlene, uključuju rane penzije, značajne otpremnine i modele skraćenog radnog vremena koje kompanije dodatno subvencionišu.

Primeri:

Za 50-godišnjeg menadžera koji zarađuje oko 9.000 evra mesečno i ima više od 20 godina radnog staža, otpremnina može preći 400.000 evra.

Zaposleni sa manjim primanjima i 10 godina staža mogu računati na oko 47.000 evra, a sa 20 godina staža i do 100.000 evra.

Ova pravila važe identično i za strane radnike, uključujući Srbe, jer se otpremnine obračunavaju po jedinstvenim kriterijumima.

Masovno smanjenje radne snage

Kompanije planiraju velike uštede upravo kroz smanjenje broja zaposlenih, a desetine hiljada radnika dobile su priliku da odu kroz dobrovoljne programe.

Rukovodilac star 55 godina, sa bruto platom od 9.000 evra i 30 godina staža, može dobiti i do 500.000 evra otpremnine.

Čak i mlađi zaposleni, na primer 35-godišnjak sa 6.000 evra mesečno, mogli su ostvariti otpremnine od oko 100.000 evra.

Ove ponude važe za sve radnike, bez obzira na državljanstvo.

Dodatni podsticaji za brži odlazak

U pojedinim firmama postoji i takozvani “sprinter bonus” za zaposlene koji odmah prihvate odlazak. Tako je neko sa 35 godina staža mogao da dobije i do 52,5 mesečnih plata, što kod plate od 8.000 evra iznosi oko 420.000 evra.

Zašto dolazi do ovoga?

Glavni razlog je dugotrajna recesija koja pogađa nemačku privredu, zbog čega kompanije moraju drastično da smanjuju troškove i redukuju radnu snagu. Od početka 2024. godine troškovi restrukturiranja premašili su 16 milijardi evra.

Ifo institut upozorava na pogoršanje situacije na tržištu rada, njihov barometar zapošljavanja za novembar pao je na 92,5 poena. Najveći pad beleži ugostiteljstvo, dok se u sektoru savetodavnih usluga očekuje blagi rast.

Nemačke kompanije troše ogromne sume na otpremnine, rane penzije i smanjenje broja zaposlenih. Taj trend najviše pogađa starije i skuplje radnike, ali istovremeno otvara veliku mogućnost:

Srbi koji rade u Nemačkoj i ispunjavaju uslove mogu dobiti potpuno iste i često veoma visoke otpremnine kao i njihovi nemačke kolege.