Mnogi trgovci tada na tržište izbacuju starije ili zastarele modele koji brzo postaju tehnološki neupotrebljivi.

Kako biste izbegli loš izbor i kupili uređaje koji zaista vrede, stručnjaci savetuju sledeće:

Pametni telefoni: Obratite pažnju na ažuriranja

Pre kupovine telefona, obavezno proverite koliko dugo će uređaj dobijati softverska ažuriranja. Telefon bez bezbednosnih zakrpa vrlo brzo postaje rizičan za korišćenje.

Prema novim pravilima EU, od 20. juna 2025. godine, svi pametni telefoni moraju primati ažuriranja najmanje pet godina od trenutka kada ih proizvođač povuče iz prodaje. Takođe, telefoni će morati da imaju EU ekološku oznaku, koja informiše o mogućnostima popravke i trajanju baterije.

Smart home uređaji: Izbegnite “zombi” tehnologiju

Mnogi su osetili frustraciju kada proizvođač prestane da podržava pametne uređaje (zvučnike, sijalice, termostate...). Tada oni postaju beskorisni ili ograničeni.

Zato proverite da li uređaj koristi univerzalne standarde kao što su Matter ili Zigbee, i da li proizvođač još održava softver - i kada kupujete polovan uređaj.

Televizori: Pazite na “pallet” ponude

Veoma jeftini televizori koji se prodaju u diskontima, prodavnicama alata ili kancelarijskog materijala često su modeli trećih proizvođača sa upitnim kvalitetom. Često se prodaju pod poznatim brendovima, ali bez fabričke podrške.

Ako model ima neobično dugu oznaku, poput „OLED65G48LW“ ili „TN-50W70AEZ“, a o njemu gotovo da nema informacija na internetu - verovatno je reč o slabijem uređaju.

Laptopovi: Ništa ispod 8 giga RAM-a

Kako operativni sistemi postaju sve zahtevniji, preporuka je da laptop ima minimum 8 GB RAM-a, a idealno 16 GB, kao i savremen procesor. Tako ćete biti sigurni da uređaj može da pokreće najnovije verzije sistema, kao što je Windows 11.

Uređaji sa baterijom: Birajte USB-C

USB-C je postao industrijski standard. U EU je od 2024. godine obavezno USB-C punjenje za telefone, tablete i kamere, a od 2026. i za laptopove.

Uređaji sa mini-USB ili micro-USB priključcima jesu jeftiniji, ali dugoročno zahtevaju više kablova i predstavljaju zastarelu tehnologiju.

Iako Black Friday donosi velike popuste, pravi izazov je razlikovati dobru kupovinu od potencijalnog problema. Proverom specifikacija i biranjem tehnološki održivih uređaja izbeći ćete razočaranje i dugoročno uštedeti.

Black Friday tradicionalno pada dan nakon Dana zahvalnosti u SAD. U 2025. godini, Black Friday biće sutra, 28. novembra.