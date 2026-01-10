Slušaj vest

Transakcija predstavlja novu fazu u razvoju kompanije i ima za cilj obezbeđivanje dodatnog kapitala za dalju međunarodnu ekspanziju i jačanje poslovne infrastrukture, saopšteno je iz Muzeja iluzija.

Kako dalje navode, investicija će biti usmerena na širenje mreže muzeja, unapređenje operativnih kapaciteta i marketinga, kao i na dugoročnu stabilnost poslovanja na globalnom tržištu.

Muzej iluzija danas posluje na gotovo 70 lokacija u 27 zemalja i smatra se najvećim privatnim lancem muzeja ove vrste na svetu. Ulazak novog investitora ukazuje i na rastući značaj Hrvatske kao mesta iz kog se razvijaju međunarodno konkurentni koncepti u oblasti zabave i edukacije.

Dosadašnji vlasnik, investicioni fond Invera Equity Partners (IEP), zadržaće manjinski udeo u kompaniji. Invera je i u prethodnom periodu imala ulogu finansijskog i strateškog partnera tokom faze snažnog međunarodnog rasta i profesionalizacije poslovanja.

Iz Muzeja iluzija navode da su za 2026. godinu planirana nova otvaranja u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući gradove poput Sakramenta, Londona, Birmingema, Majamija i San Franciska.