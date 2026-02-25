Slušaj vest

Beogradski EXPO 2027 i Jusein Bolt stigli su do vrha sveta!

Kako je ministar finansija Siniša Mali objavio na Instagramu, brend ambasador EXPO 2027 Jusein Bolt na Tajms skveru u Njujorku poziva ceo svet da sledeće godine dođe u Beograd!

Podsetimo, najbrži čovek planete predstavljen je kao ambasador svetske izložbe EXPO 2027 u junu prošle godine.

Expo sa Boltom na Tajms skveru u NY Izvor: Kurir