Beogradski EXPO 2027 i Jusein Bolt stigli su do vrha sveta!

Kako je ministar finansija Siniša Mali objavio na Instagramu, brend ambasador EXPO 2027 Jusein Bolt na Tajms skveru u Njujorku poziva ceo svet da sledeće godine dođe u Beograd!

Podsetimo, najbrži čovek planete predstavljen je kao ambasador svetske izložbe EXPO 2027 u junu prošle godine.

Expo sa Boltom na Tajms skveru u NY Izvor: Kurir

"Za mene je to velika čast. Imam prijatelje iz vaše zemlje i uzbuđen sam što ću moći da predstavim EXPO celom svetu", rekao je tada Bolt.

