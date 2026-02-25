InfoBiz
EXPO 2027 na vrhu sveta! Jusein Bolt na Tajms skveru u Njujorku poziva ceo svet da sledeće godine dođe u Beograd
Slušaj vest
Beogradski EXPO 2027 i Jusein Bolt stigli su do vrha sveta!
Kako je ministar finansija Siniša Mali objavio na Instagramu, brend ambasador EXPO 2027 Jusein Bolt na Tajms skveru u Njujorku poziva ceo svet da sledeće godine dođe u Beograd!
Podsetimo, najbrži čovek planete predstavljen je kao ambasador svetske izložbe EXPO 2027 u junu prošle godine.
"Za mene je to velika čast. Imam prijatelje iz vaše zemlje i uzbuđen sam što ću moći da predstavim EXPO celom svetu", rekao je tada Bolt.
Reaguj
Komentariši