Zaposleni u AD Vino Župa suočavaju se sa jednom od najtežih kriza u istoriji ovog preduzeća. Zarade im kasne mesecima, a oko 200 radnika, prema njihovim navodima, dovedeno je na ivicu egzistencije.

Pored neisplaćenih plata, zaposlenima nisu uplaćivani ni doprinosi, zbog čega mnogi nemaju overene zdravstvene knjižice. Iako je podnet predlog za pokretanje stečajnog postupka, ročište se odlaže, a radnici tvrde da ostaju bez jasnih informacija i konkretnih rešenja.

- Zaposlenima kasne zarade za period od aprila do decembra 2025. godine. Oko 200 zaposlenih nalazi se u ozbiljnoj egzistencijalnoj nesigurnosti, a zbog neuplaćenih doprinosa veliki broj radnika nema overene zdravstvene knjižice, što dodatno ugrožava i njih i njihove porodice - kaže Biljana Filipović, jedna od zaposlenih u ovom preduzeću.

Prema njenim rečima, nakon prijava radnika i sindikata obavljen je inspekcijski nadzor zbog neisplaćenih zarada, neuplaćenih doprinosa i nemogućnosti overe zdravstvenih knjižica.

- Inspekcija rada je bila na terenu 2. februara, ali do danas nije došlo do konkretnih promena niti su radnicima obezbeđena njihova prava. Nemamo ni precizne informacije koje su tačno mere preduzete nakon nadzora, niti da li su poslodavcu određeni rokovi i obaveze -navodi Filipović.

Ona dodaje da se u preduzeću trenutno ne odvija redovna proizvodnja u punom kapacitetu. Rad je u velikoj meri obustavljen, dok se zaposleni formalno i dalje vode u radnom odnosu, ali bez isplata, doprinosa i osnovnih uslova za rad.

- Prema informacijama koje imamo, predlog za pokretanje stečaja je podnet i postupak je u toku. Ročište koje je trebalo da definiše dalje korake odloženo je, a novo je zakazano za 5. mart. Dok se proces odugovlači, zaposleni nemaju jasne informacije o daljem toku postupka, a menadžment se ne oglašava dovoljno transparentno - ističe Filipović.

Radnici, kako kaže, žive u stanju potpune pravne i egzistencijalne neizvesnosti bez primanja i bez mogućnosti da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu.

- Na sastanku u Ministarstvu privrede dobili smo uverenje da će svi zaposleni biti podržani od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda solidarnosti, u skladu sa zakonom - navodi se u dokumentu, uz napomenu da će radnici o daljim koracima biti blagovremeno obavešteni, kao i da se početak rada odlaže do daljeg.

- Ne tražimo nikakve privilegije, već samo ono što nam po zakonu pripada – pravo na zaradu, zdravstvenu zaštitu i dostojanstven život. Apelujemo na nadležne institucije da hitno reaguju kako bi se postupak što pre okončao i kako bi radnici konačno dobili jasne odgovore i adekvatnu zaštitu - poručuje Filipović.

AD Vino Župa jedno je od najpoznatijih i najstarijih vinskih preduzeća u Srbiji, sa višedecenijskom tradicijom i značajnom ulogom u privredi Aleksandrovca i čitavog župskog kraja. Osnovana je 1956. godine, ujedinjavanjem 9 zemljoradničkih zadruga, koje su postojale u Župi posle Drugog svetskog rata.