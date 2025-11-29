Slušaj vest

Četvrti Međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" otvorio je ovog vikenda vrata posetiocima u Beogradu. Među učesnicima našlo se više od 600 izlagača iz Srbije, regiona i sveta.

Halama jesu dominirali štandovi domaće proizvodnje, ali za njima nisu zaostale ni strane vinarije. Italija, Francuska, Češka, Tunis, Španija, sve su to zemlje koje su se, između ostalih, našle među ovogodišnjim izlagačima.

Međutim, učesnici iz Kine, ali i kineski posetioci, privukli su možda i najviše gužve na svojim štandovima. Domaći ljubitelji vina i rakije poludeli su za njihovim proizvodima, a kako saznaje Biznis Kurir, u Kini je obrnuta situacija. Srpski proizvodi sve više dominiraju njihovim tržištem.

Foto: Petar Aleksić

Džu (Zhu) Peikang, suvlasnik BT vinarije i jedan od onih zahvaljujući kome su Kini predstavljena najkvalitetnija srpska vina, govorio je za Biznis Kurir nakon što je štand njegove vinarije obišao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prilikom zvanične posete sajmu, predsednik se obratio Džuu, te mu poručio da je veoma zahvalan što smatra da i u njegovom trudu leži zasluga za dostupnost srpskih proizvoda u Kini.

Džu nije krio zadovoljstvo zbog interakcije sa predsednikom.

- Zahvaljujući kvalitetu srpskih vina, ali i zahvaljujući predsedniku Vučiću, srpski proizvodi i srpska vina se u Kini mnogo bolje prodaju - rekao je.

Kako je objasnio, na kinesko tržište vrši distribuciju i mnogih drugih domaćih vinarija koje drže do kvaliteta, ne bazira se isključivo na svoju.

Foto: Petar Aleksić

- Zastupamo i ostale velike vinarije u Srbiji kao što su Lastar, Zvonko Bogdan, Deurić itd. Kinesko tržište još uvek slabo poznaje srpske proizvode i srpska vina, ali mi smo pre 5 godina, odnosno od kad smo osnovali vinariju, zacrtali sebi cilj da proširimo distribuciju srpskih vina i srpskih proizvoda u celoj Kini. Danas uporno radimo na tom pitanju, na reklami, na promovisanju srpskih vina i srpskih proizvoda - rekao je on i dodao:

- Fokusriamo se na to da ne prodajemo proizvode koji su lošeg kvaliteta, da nas ne bi po tome pamtili, nego isključivo kvalitetne proizvode kojih ima mnogo u Srbiji.

Kaže da Kinezi pre samo 10 godina nisu toliko dobro poznavali vinsku kulturu.

Foto: Petar Aleksić

- Oni mnogo napreduju, sada se u svim velikim gradovima održavaju i veliki sajmovi, mnogo više poznaju vina, tako da je to idealna prilika. Želimo da Kinezima i azijskom tržištu u svakom pogledu, i sa cenama i sa kvalitetom, možemo da pariramo.

Za kraj, Džu je istakao i značaj saradnje koju je njegova kompanija ostvarila sa Vladom i Privrednom komorom Srbije.

- Zajedno smo pozvali veliki broj kineskih privrednika koji rade u oblastima vina. Mi imamo našu vinariju, takođe prodajemo naša vina u Kini, ali naš glavni cilj nismo samo mi, nego sva vina iz okoline, sa Balkana, kako bismo sa njima upoznali kinesko tržište i tamo prodavali proizvode.