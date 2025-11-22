Slušaj vest

Na početku ceremonije organizatori su saopštili da je ova manifestacija dobila važan UFI sertifikat.

Stevan Rajko, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije, poželeo je svima dobrodošlicu i istakao da je danas Beograd istinska svetska prestonica vina.

- Za kratko vreme ovaj sajam je postao nezaobilazna platforma za razvoj vinskog biznisa, ne samo u regionu, već u svetu. To potvrđuje i UFI sertifikat koji smo dobili pre nekoliko dana, čime smo se svrstali u najbolje sajmove na svetu - kazao je on.

Potom se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je od početka bio podrška održavanju ove manifestacije.

- Neverovatno je da smo za ovako malo godina dostigli četvrto mesto u Evropi po vinskom nivou koji sajam ima. Ispred nas su Italija, Diseldorf i Pariz. Znam da u svakoj od naših zemalja i u Srbiji, i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji uvek postoje neke bitnije stvari, veliki lomovi i važna pitanja. I uvek smo mislili da je saradnja sa velikima bitnija nego saradnja među nama. I ja mislim da je to jedna od naših najvećih grešaka. Naša saradnja je važnija od saradnje sa velikima - rekao je on.

Posebno se zahvalio srpskom timu i vinarima, koji su marljivo radili na ovome.

- Ovde na sajmu je prisutno pored regionalnih vinara, čak 64 vinarije iz Italije. Samo iz Italije! Ovde imamo i iz Portugalije, Španije, vinare. To je ogroman uspeh, naše tržište vinsko je rastuće, za razliku od Zapada gde ta tržišta više ne rastu. Ljudi imaju sve više novca i žele ovde da budu prisutni - kazao je predsednik.

Vučić je takođe pomenuo i kineske partnere koji cene naša kvalitetna vina.

- Stil se promenio, i ogroman je napredak u prethodnih 10-15 godina. Teško da postoji sfera društvenog života u kojoj smo napredovali kao što je to vinska industrija. Kao što su zemlje EU u okruženju imale strahoviti rast do 2013, 2014, 2015. godine. Oni i dalje napreduju, ali to više nije takav eksplozivan napredak. Kod nas ga imate, i ja sam mnogo srećan zbog toga - naglasio je on.

Citirao je Hemingveja, koji je rekao da je vino najcivilizovanija stvar na svetu.

Na svečanom otvaranju govorili su predsednik Vučić, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije Stevan Rajta i predsednik Instituta „Master of Wine“, regionalni predsednik za Provansu na Dekanterovom svetskom takmičenju Rod Smit.

Ceremoniji su prisustvovali i premijer Srbije Đuro Macut, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministri u Vladi Srbije, predstavnici Severne Makedonije i Albanije, potpredsednik Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković, kao i direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Prisutni su bili i predsednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić, generalni sekretar PK RS Dragan Šepa i šef Predstavništva RS u Srbiji Mlađen Cicović.

Posle otvaranja, Vučić je sa gostima obišao štandove izlagača.

Najznačajniji deo sajma zakazan je za nedelju od 14 do 17 časova, kada će biti proglašena najbolja vina i rakije Balkana.

Sajam je zvanično dobio status "UFI Approved Event“, globalno priznatu garanciju kvaliteta koju dodeljuje UFI - najznačajnija svetska organizacija sajamske industrije. Oznaka podrazumeva nezavisnu reviziju ključnih pokazatelja poput izložbene površine, broja izlagača i posetilaca.