Slušaj vest

Smeštena u jugozapadnoj Srbiji na svega pet kilometara od grada Priboja, postoji banja u kojoj su se vekovima lečili kraljevi, ali i obični ljudi od brojinih boljki. Pribojska banja udaljena je od Beograda 280 kilometara, okružena je planinama i važi za jednu od najlepših u Srbiji. Nalazi se u blizini turističkih destinacija kao što su Zlatibor, Zlatar, Višegrad, Mileševa, Mokra Gora, jezera – Potpećko, Zlatarsko, Radoinjsko, pa je idealna baza za obilazak ovih mesta.

Pribojska banja je smeštena na zaravni iznad desne obale reke Lim i okružena šumovitim planinama Starovlaške visoravni. Ovaj mirni ambijent čini je idealnom za šetnje, planinarenje i uživanje u čistom vazduhu. Tokom boravka u banji, gosti mogu da uživaju u tišini, zelenilu i blagoj mediteransko-planinskoj klimi koja dodatno doprinosi oporavku i odmoru.

Do Pribojske banje se najlakše stiže autom, prateći glavni put Beograd–Podgorica, a put od Beograda traje oko 4–5 sati. Alternativno, može se koristiti autobus ili voz do Priboja, a zatim kratkom taksi vožnjom ili lokalnim prevozom stići do banjskog kompleksa.

Od Rimljanja do danas

Pribojska banja ima bogatu istoriju. U antičko doba Rimljani su prepoznali lekovita svojstva njenih izvora, pa su dolazili ovde na oporavak. Već vekovima se s kolena na koleno prenose narodna predanja i legende kako su u ovu banju "ljudi dolazili na nosilima, a odlazili na svojim nogama..."

Pribojska banja je poznata po termomineralnim izvorima i lekovitoj vodi. U pitanju je hidrokarbonatno-kalcijum-magnezijumska sa blagim sadržajem radona i temperaturom od oko 37 °C. Upravo zbog ovog prirodnog sastava, boravak i kupanje u banjskim bazenima pružaju izuzetne koristi za zdravlje i opuštanje. Banja kombinuje tradicionalnu narodno-lekarsku praksu sa modernim fizioterapijskim metodama, što je čini pogodnom i za starije i za mlađe posetioce.

Banjski kompleks je mali, ali nudi sve osnovne sadržaje, uključujući bazene sa termalnom vodom i rehabilitacione tretmane. Priroda u okolini banje je gotovo netaknuta što omogućava potpuni beg od gradske vreve i opuštanje.

Kome se preporučuje?

Voda Pribojske banje koristi se za lečenje i oporavak kod različitih stanja. Posebno se preporučuje osobama sa:

hroničnim reumatskim bolovima i oboljenjima zglobova

problemima kičme i nervnog sistema

posttraumatskim stanjima i oporavkom nakon povreda

poremećajima perifernog krvotoka

ginekološkim problemima

kožnim oboljenjima

problemima digestivnog trakta ( pijenje vode)

Lekovita voda se koristi i za hidroterapiju, fizikalnu terapiju i rehabilitacione programe u modernim banjskim centrima. Zbog toga se smatra ne samo banjom, već i pravim prirodnim rehabilitacionim centrom. Ipak, preporuka je da se konsultujete sa lekarom pre korišćenja ove vode, posebno ako imate hronične zdravstvene probleme bilo koje vrste.

Cene smeštaja

Ono što posebno privlači goste u ovu banju su vrlo pristupačne cene smeštaja. U privatnom smeštaju apartmani i sobe se mogu pronaći po ceni od 10 evra po osobi, što je otprilike dve kafe i kroasan u Beogradu za doručak. Hotelski smeštaj u Pribojskoj banji je nešto skuplji oko 40 evra. Ako želite da se opustete u spa centru, a niste gost hotela to zadovoljstvo će vas koštati oko 890 dinara dnevno.

Cene hrane u okolnim mestima i Priboju su vrlo pristupačne, pa ćete za male pare sebi priuštiti vrhunsko uživanje u Pribojskoj banji.