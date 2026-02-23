Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da je Evropska komisija odgovorila na inicijativu Republike Srbije i zvanično prihvatila održavanje konsultacija u vezi sa uvođenjem prelevmana na mleko i mlečne proizvode, a povodom aktuelnih kretanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda.

Konsultacije su zakazane za 25. februar 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u onlajn formatu. Na sastanku će učestvovati i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić.

Ovim je potvrđena spremnost za saradnju u cilju očuvanja stabilnosti osetljivog agrarnog sektora. Ministarstvo poljoprivrede blagovremeno će obavestiti javnost o rezultatima konsultacija.

