U višestambenim zgradama u Hrvatskoj svakodnevno se pojavljuju situacije koje testiraju granice prava i obaveza stanara. Dok su troškovi održavanja zajedničkih delova zgrade poput krova, fasade ili instalacija često neizbežni i to je svima jasno, javljaju se i investicije koje ne koriste jednako svim stanarima, poput ugradnje lifta.

Za one koji žive na višim spratovima, lift predstavlja nužnost i praktičnost, dok stanari u prizemlju često nemaju direktnu korist od te investicije. Upravo ovakve odluke ponekad izazivaju napetosti i rasprave unutar zajednice.

Jedna takva situacija privukla je veliku pažnju Reddit zajednice, gde je jedan Hrvat nedavno podelio svoju zabrinutost, pitajući se da li mora da učestvuje u troškovima ugradnje lifta ako ga lično ne koristi.

"Moram li da plaćam lift ako nisam dao saglasnost za njega? Živim u prizemlju i ako većina stanara odluči da ugradi lift, da li moram da dajem novac za njega iako nisam dao saglasnost? Postoji li neki zakon koji to reguliše?“, napisao je u objavi.

"Gde je tu pravednost“

Njegova objava nije prošla nezapaženo i ubrzo je izazvala brojne komentare i različita mišljenja o pravednosti, zakonskim obavezama i solidarnoj odgovornosti suvlasnika. Autor objave izazvao je kritike mnogih svojim načinom razmišljanja.

"Ti si jedan od onih koji ne bi ni krov popravljao jer živi u prizemlju. A zgrada je zajedničko suvlasništvo, pa su vaša prava ista kao i obaveze – zajednička. Ako ti se ne sviđa, lako možeš da odeš u zgradu bez lifta ili da kupiš kuću“, poručio mu je jedan korisnik.

Na njegove pritužbe autor je odgovorio:

"Ne, krov je nužan trošak, krov postoji i popravlja se. Zgrada je izgrađena bez lifta i lift je luksuz. Nisam kupovao zgradu s liftom i sada treba dodatno da ga plaćam po odluci drugih? Hoću da kažem da nije u redu da su stanovi na petom spratu kupovani po znatno nižoj ceni upravo zato što nema lifta, a sada bi prizemlje i prvi sprat trebalo da finansiraju ugradnju lifta kako bi se njima na petom spratu povećala vrednost stanova. Koja je tu logika i gde je tu pravednost?“

Drugi korisnici nastavili su oštrim komentarima:

"Nema pravde, hteo si da budeš pametan, ali su te nadmudrili pametniji. Ali vidim da tebe ne zanima dobrobit ili zajednička imovina, već to što ti nisi profitirao. Niko te ne sprečava da sada prodaš stan u zgradi s liftom za 20 odsto veću cenu.“

"Povećaće se vrednost i tvog stana. Živiš u zajednici, ako tebe nije briga za druge, zašto bi nekoga bilo briga za tebe?“

Neki su pokušali da pojasne i praktičnu stranu finansiranja:

"Mislim da se ugradnja lifta plaća iz zajedničkog fonda, tako da će ti samo stizati veći iznos za plaćanje.“

"To je cena života u zgradi“

Bilo je i onih koji su podelili sopstvena iskustva:

"To je, nažalost, cena života u zgradi. Ako se većina odluči za neku investiciju, svi će platiti bez obzira da li se slažu. Imam sličnu situaciju u svojoj zgradi, gde su neki došli na ideju da se kupi komad zemljišta ispred zgrade kako bi se napravila tri parking mesta. Ne voze svi automobile, pitanje je hoćeš li imati sreće da dobiješ mesto, ali svi moraju da plate.“

Korisnici Reddita podsećaju da su stambene zgrade zajedničko vlasništvo svih suvlasnika, pa se i ulaganja u zajedničke delove po pravilu finansiraju solidarno, bez obzira na ličnu korist. Ako neko ne želi da učestvuje u finansiranju lifta, postoje i tehnička rešenja:

"Na primer, lift može da se koristi pomoću kartice ili ključa, a pristup imaju samo stanari koji su učestvovali u otplati. Ako se takav stan kasnije proda, novi vlasnik koji želi da koristi lift obično mora da potpiše saglasnost i podmiri isti deo troška kao i ostali suvlasnici kako bi dobio pristup.“

"Postoji zakon (Zakon o vlasništvu), kao i vaš međuvlasnički ugovor koji uređuje međusobne odnose. Recimo, ako živim na petom spratu, nemam isti interes kao ti da se ugrade protivprovalna vrata u zgradu, jer je moj stan visoko i imam kameru i bolja vrata. Nije mi u interesu ni rešavanje problema vlage na nižim spratovima – znali ste šta kupujete, a sada ja moram da plaćam deratizaciju iako kod mene na petom spratu nema pacova. Eto, tako ti zvučiš…“, napisao je ironično jedan komentator.

"Ne, moraš da plaćaš nadoknadu, iz koje se većinskom odlukom izglasa kupovina lifta ili druge potrebe zgrade. Recimo da zgrada ima prizemlje i četiri sprata – saglasni nećete biti samo vi iz prizemlja i eventualno prvi sprat. Srećno sa većinskom odlukom. P.S. Lift nije luksuz, već evropski standard. Prema važećim propisima o pristupačnosti, svaka nova stambena zgrada koja ima više od tri sprata (prizemlje plus tri sprata) po pravilu mora imati ugrađen lift“, zaključio je jedan korisnik.