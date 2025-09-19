Slušaj vest

Prilikom kupovine stana kupci obraćaju pažnju i na najsitnije detalje, a od njihove probirljivosti zavisi i koliko će neki nedostaci u zgradi uticati na cenu stambenog kvadrata.

Jedna od najbitinijih stvari za koju se kupci stanova prvo raspituju je lift, da li postoji u zgradi, koliko je star i koliko se često kvari. Ovo je naročito važno u soliterima i višespratnim zgradama starije grednje.

A koliko košta ugradnja lifta u zgradama koje ga nemaju, kao i kakve su garancije bavio se portal 4zida.

Koliko košta ugradnja lifta i koje su garancije?

U firmi "ZIM elevator“ kažu da cena ugradnje zavisi od spratnosti zgrade, vrste lifta, ali i od proizvođača.

- Na domaćem tržištu, među liftovima koji se trenutno najviše ugrađuju su kineski liftovi, koji imaju garanciju od pet godina kao i grčki i turski liftovi koji imaju na dve godine.

- Električni lift sa sedam stanica košta 24.000 evra. Hidraulični oko 22.000 evra. Panoramski košta oko 42.000 evra. U starim zgradama se uglavnom rade remonti. Paket u proseku košta oko 12.000 evra, kada se menja komandna tabla, instalacija, motor.… – kaže Aleksandar Živanović iz ZIM elevatora.

Budžet za te svrhe se prikuplja iz uplata stanara za održavanje zgrade. Samim održavanjem lifta bavi se javno preduzeće ili neki od privatnih preduzetnika sa kojima zgrada ima ugovor.

Nekom potreba, nekom luksuz

Nela Pešić iz agencije "Raičević nekretnine" napominje da o tome koliko je zgrada sa liftovima u Beogradu najbolje govori podatak da se svakodnevno u prestonici liftovima preveze oko 600.000 ljudi, što je prema javno dostupnim podacima više nego što se dnevno preveze gradskim prevozom.

- Poražavajući je podatak da prosečna starost liftova u glavnom gradu iznosi 43 godine, a njihov radni vek je 25 godina. Dakle, možemo da zaključimo da liftovi nisu u dobrom stanju, ali je njihovo mesečno održavanje obavezno po zakonu, kao i redovna godišnja kontrola i remont, što uliva poverenje da su dovoljno bezbedni za korišćenje bez obzira na radni vek – smatra Nela Pešić.

Dodaje da pojedini investitori čak ugrađuju liftove i u zgrade koje imaju manje od četiri sprata, jer na taj način zgrada postaje luksuznija i tvrdi da su kupci nesumnjivo spremni to da plate.

– Investitor će lakše prodati stanove u novoizgrađenom objektu, a dodatna ulaganja u izgradnju lifta i u izgradnju prostora za smeštaj opreme za lift opravdana su i investitoru donose veću zaradu nego što bi bilo da je to iskoristio kao stambeni prostor – objašnjava Nela Pešić.