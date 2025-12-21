Slušaj vest

Prijava neupisanih objekata, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Građani zahteve mogu da podnose elektronski, putem digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Prijava se vrši korišćenjem JMBG-a i lične karte, nalogom na portalu eUprava, kao i preko uslužnih centara lokalnih samouprava i u 547 pošti širom Srbije.

Troškovi upisa zavise od površine objekta i lokacije nepokretnosti, a kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra.

Zakon "Svoj na svome“ omogućava građanima da jednostavnije i brže legalizuju objekte koji do sada nisu bili upisani u katastar, a veliki odziv pokazuje, kako navode nadležni, visok stepen zainteresovanosti vlasnika širom Srbije.