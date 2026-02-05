Slušaj vest

Zbog čiste i stabilne proizvodnje projekat izgradnje nuklearne elektrane Pakš 2 u Mađarskoj izuzet je i od američkih i od briselskih sankcija. Beograd i Budimpešta šire energetsku saradnju, a mađarski stručnjaci ocenjuju da bi za Srbiju bilo dobro da uzme učešće u nuklearki Pakš.

Za novu nuklearku pripremni radovi počeli su još pre dve godine, a izlivanje prvog betona danas će svečano obeležiti početak gradnje petog reaktora nove nuklearke.

Pakš 2 će imati dva nova reaktora oba snage po 1200 megavata. Pakš 2 gradi svetski i ruski nuklearni gigant Rosatom i to po principu "ključ u ruke".

Nuklearka Pakš već ima četiri reaktora ukupne snage 2000 megavata koji su takođe rađeni ruskom tehnologijom. A prvi je pušten u rad još 1982. U energetskom miksu Mađarske udeo nuklearne energije sada premašuje 36 posto. A kada bude završena i nuklearka Pakš 2, taj udeo će biti dupliran.

Radni vek reaktora je 60 godina sa mogućnošću produžetka za još 20 godina.

- Zahvaljujući nuklearki Mađarska ima najjeftiniju struju u Evropi, što potvrđuju i podaci Evrostata. Iako je Brisel dao zeleno svetlo za rad Rosatomu, Mađarska ima pritiske Evropske unije zbog energetske saradnje sa Rusima. Mađarska će nastaviti da se suprotstavlja sankcijama i štiti ekonomske interese zemlje - kaže inženjer i ekspert za nuklearnu energiju Sink Žolt Haraš.

Prema njegovim rečima, sa većim udelom nuklearne energije Mađarska će moći da smanji potrošnju gasa za 40 odsto i na godišnjem nivou emisije ugljen-dioksida za trećinu.

- I Mađarska i Srbija su deficitarne energijom, a taj nedostatak može da popuni nuklearna energija. Za Srbiju bi bilo dobro da ima učešće u Pakšu - naveo je Haraš.

Radovi na elektrani i obuka kadrova

Gradonačelnica Pakša Anita Heringeš rekla je da paralelno sa radovima na nuklearki počele su i pripreme u gradu Pakšu na obrazovanju i obuci kadrova, kao i na izgradnji putne infrastrukture i 500 novih stanova za visokokvalifikovane profile koji će raditi u elektrani.

- Nezaposlenost u Pakšu je mala i najveći broj građana radi u elektrani ili za nju. Podrška gradnji nuklearke je velika. Svake godine radi se nezavisno istraživanje na teritoriji grada i 30 kilometara oko Pakša. A poslednje je pokazalo da je 86 posto stanovništva za razvoj nuklearne energije. Bezbednost je na visokom nivou i bilo šta da se u nuklearki desi, građani su odmah informisani, što doprinosi poverenju - istakla je Heringeš.

Srbija zainteresovana da kupi udeo u Pakšu

Nuklearna elektrana Pakš, udaljena 100 kilometara od Budimpešte i pokriva 45 posto potrošnje električne energije Mađarske. A kada se završi, Pakš 2 doprineće ne samo stabilnosti zemlje već i evropskog energetskog tržišta.

 Srbija i Mađarska šire saradnju i u elektroenergetskoj oblasti. Dve zemlje sa Slovenijom već imaju zajedničku berzu struje - ADEKS. A rade na projektu spajanja tržišta električne energije i razvoju novog povezivanja sa još jednim dalekovodom koji će dodatno povećati prekogranični kapacitet električne energije.

U protekle dve tri godine predsednik Aleksandar Vučić više puta je isticao da je Srbija zainteresovana da kupi udeo u novoj nuklearnoj elektrani Pakš od pet do 10 posto. Inače, ta nuklearna elektrana je u 100 odsto vlasništvu mađarske elektroprivrede.

