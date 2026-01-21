Slušaj vest

Ruski inženjeri razvili su prvi domaći „string-inverter“ visoke efikasnosti, koji omogućava stabilno napajanje električnom energijom čak i u ekstremnim klimatskim uslovima.

Zahvaljujući modularnom dizajnu, kvarovi koji su ranije zahtevali dane popravki sada se rešavaju za samo nekoliko minuta.

Ruska kompanija „Parus Elektro“, koja posluje u okviru državne korporacije Rosatom, predstavila je prototip novog solarnog invertera snage 200 i 350 kW. Ovaj uređaj, ključan za rad solarnih elektrana, postiže impresivnu efikasnost od 98,3% i predstavlja značajan korak ka potpunoj tehnološkoj nezavisnosti u oblasti obnovljivih izvora energije.

Za razliku od standardnih uređaja, ovaj „string-inverter“ funkcioniše kroz osam nezavisnih kanala. To znači da, ako deo solarnih panela bude prekriven snegom, senkom ili oblacima, ostatak sistema nastavlja da radi punim kapacitetom. Takva arhitektura znatno povećava ukupnu proizvodnju električne energije tokom zimskih meseci i oblačnih dana.

Jedna od najvećih prednosti novog ruskog uređaja je njegova izdržljivost. Projektovan je da radi bez problema na temperaturama od -50°C do +65°C. Pored toga, posebna elektronika omogućava stabilan rad uređaja čak i pri velikim oscilacijama napona u mreži, što je čest problem u udaljenim i ruralnim područjima, gde uvozni uređaji često otkazuju i isključuju sistem.

Inženjeri su primenili inovativnu modularnu arhitekturu, što u praksi znači da se u slučaju kvara može zameniti samo jedan modul, bez potrebe za demontažom celokupne opreme.

Stari sistemi, servis i demontaža zahtevali su desetine sati. Iako je prvenstveno namenjen velikim industrijskim solarnim parkovima, ovaj uređaj je u potpunosti prilagođen i za manje solarne elektrane na krovovima zgrada. Podržava rad sa najmodernijim skladištima energije (baterijama) i može funkcionisati u hibridnom režimu.

Serijska proizvodnja uređaja, čije su komponente 95% domaćeg porekla, planirana je za 2026. godinu. Kompanija „Parus Elektro“ već je poznata na tržištu kao lider u proizvodnji punjača za električne automobile i sistema za neprekidno napajanje, a ovaj poduhvat je svrstava u sam vrh proizvođača opreme za zelenu energiju.