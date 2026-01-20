Slušaj vest

Turska se poslednjih godina sve snažnije pozicionira kao jedna od vodećih svetskih wellness destinacija, zahvaljujući spoju bogate tradicije i savremenih zdravstveno-turističkih sadržaja. Od hamama i termalnih izvora do modernih spa centara, joga ritrita i zdrave mediteranske ishrane, wellness je postao sastavni deo turističke ponude zemlje. Tak

Takav pristup prepoznat je i međunarodno – Matador Network proglasio je Tursku najboljom wellness destinacijom u okviru svojih Travel Awards za 2025. godinu.

Turski hamam posebno wellness iskustvo

Jedan od simbola turskog wellnessa je hamam, tradicionalna parna kupka koja se vekovima koristi za opuštanje, čišćenje kože i smanjenje stresa. Danas su hamami dostupni širom zemlje, kako u istorijskim objektima, tako i u savremenim wellness centrima, gde se često kombinuju sa masažama, aromaterapijom, jogom i meditacijom.

Termalni izvori leče različite zdravstvene tegobe

Značajan deo wellness ponude čine i termalni izvori, po kojima je Turska među vodećima u Evropi. Mineralne vode, sa temperaturama od 20 do 110 stepeni, tradicionalno se koriste kao dopunska terapija za različite zdravstvene tegobe. Među najpoznatijim destinacijama su Pamukale, Bursa i Afjonkarahisar, ali termalni centri postoje širom zemlje.

Detoks u prirodi

Wellness iskustva razvijaju se i duž egejske i mediteranske obale, gde blaga klima i sporiji način života doprinose odmoru i oporavku. Gradovi poput Izmira, Bodruma i Antalije nude luksuzne smeštajne kapacitete, detoks programe, joga ritrite i talasoterapiju, uz sve veći fokus na digitalni detoks i boravak u prirodi. Bodrum se posebno izdvaja kao destinacija poznata po specijalizovanim detoks klinikama i zdravstvenim programima namenjenim gostima iz zemlje i inostranstva.