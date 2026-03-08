Slušaj vest

Kilogram ove sezonske namirnice prodaje se po ceni od čak 3.000 dinara po kilogramu, pa se špargle za sada nalaze među najskupljim povrćem na tezgama.

Prodavci navode da su špargle trenutno uglavnom iz uvoza, zbog čega je njihova cena visoka... na pijacama se špargle najčešće prodaju u vezicama u kojima ima oko devet do deset komada.

Kupci koji su navikli da ovu zdravu namirnicu koriste u supama, salatama ili kao prilog uz različita jela, za sada je kupuju uglavnom u manjim količinama. Špargle su poznate po tome što su bogate vitaminima, vlaknima i antioksidansima, zbog čega su sve popularnije u ishrani, posebno u prolećnom periodu kada počinje njihova sezona.

