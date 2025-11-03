Slušaj vest

Cene oraha na pijacama širom Srbije u oktobru 2025. godine kreću se od 800 do 1.200 dinara po kilogramu, što je važno za mnoge domaćice koje pripremaju žito za slavu.

Dok se pripreme za slavsku trpezu uveliko spremaju, jedan od najvažnijih sastojaka postao je tema razgovora među domaćicama. Cene oraha na pijacama širom Srbije trenutno variraju, a potrošači pomno prate ponudu, jer je ključni deo pripreme žita za slavski kolač.

Cene oraha po gradovima

U Beogradu, cena oraha se kreće oko 1.100 dinara po kilogramu, dok su u nekim manjim gradovima, poput Niša, cene nešto niže, sa 800 dinara za kilogram. Slične cene beleže i Čačak i Kragujevac, gde se orah prodaje po 1.000 dinara, dok u Kraljevu, Požarevcu, Smederevu i Zaječaru cene dostižu i 1.200 dinara za kilogram. U Šapcu i Pančevu, cena oraha je 1.100 dinara, što je uobičajeno za ove delove zemlje.

- Još uvek je cena oraha korektna, prošle godine su za kilogram tražili i do 2.000 dinara, ali moguće je da će ubrzo ponovo biti tako - govori Beograđanka Mira koju smo zatekli kod tezge sa orašastim plodovima.

Takođe, osim što je orah ključan za pripremu žita, sastavni je deo i mnogih kolača, što ga čini nezaobilaznim u pripremama. Zato je i ovih dana potražnja za njim u porastu, a potrošači će svakako imati na umu da izaberu najbolju ponudu u skladu sa svojim budžetom.