Pijace su za mnoge ne samo mesto za kupovinu nego i ogledalo jednog društva. To su pomislili i turisti iz Amerike koji su se obreli na Balkanu pa se uputili na zelenu pijacu da probaju voće i povrće sa Balkana.

Grupa Amerikanaca posetila je jednu od zagrebačkih pijaca. Merkali su šljive, a zatim ih i kupili iako nisu puno znali o ovom voću, pogotovo ne da se od njega pravi rakija.

Sve je organsko i prirodno

"Ako je tako, onda smo pogodili šta da kupimo", smeje se prvi, a drugi dodaje: "Došli smo po grickalice, nismo imali pojma da takve pijace postoje, sve smo pronašli u vodiču", započeli su razgovor sa novinarima portala zagreb.info, dodajući da je Evropa "čudo".

- Sve ovde je tako organsko i prirodno. Prodavci sa markerom pišu cene na komadu kartona, pa gde to ima - rekao je jedan od Amerikanaca i dodao kako je shvatio da mnoge oznaka cena u najmanju ruku izgledaju "neformalno".

Pijačne tezge Foto: Beograd.rs

Uporedili cene

- Kod nas u Kaliforniji, ne postoji takva stvar, to jest, to je u specijalizovanim prodavnicama, kaže on i vadi svoj mobilni telefon. "Gledajte, ovo je vaša najskuplja prodavnica. Stvari koje vidite ovde bi bile mnogo puta skuplje tamo. Ako vam je trebalo nešto uvezeno, kilogram banana je tamo preko deset američkih dolara, katastrofa", reakao je.

Kada mu je rečeno kolika je prosečna plata ljudima na Balkanu začudio se.