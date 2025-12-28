Slušaj vest

Visoka inflacija i nizak ekonomski rast dodatno će dovesti do pada životnog standarda u Velikoj Britaniji, gurajući je iza njenih ekonomskih konkurenata, predviđa Centar za ekonomska i poslovna istraživanja (CEBR) sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Prognoza, izneta u godišnjoj tabeli Svetske ekonomske lige CEBR-a, predviđa da će Velika Britanija pasti sa 19. na 22. mesto na globalnoj rang listi BDP-a po glavi stanovnika do 2030. godine, a da će je prestići Hong Kong, Finska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Očekuje se da će životni standard u Velikoj Britaniji zaostati za životnim standardom bivše kolonije Malte do 2035. godine.

BDP u dolarima po glavi stanovnika u Velikoj Britaniji se prognozira na 58.775 dolara za narednu godinu.

Foto: EPA/TOLGA AKMEN

Prema izveštaju, rast BDP-a po glavi stanovnika u Velikoj Britaniji biće drugi najslabiji u G7 u narednih pet godina, odmah iza Japana. U izveštaju se napominje da je 2025. bila prva puna godina na vlasti za laburističku vladu.

- Izabrani na platformi podsticanja rasta, postignut je veoma ograničen uspeh - navodi se u izveštaju, dodajući da je ekonomija porasla za samo 1,4 procenta u 2025. godini. Ekonomista CEBR-a Pušpin Sing rekao je da se Velika Britanija suočava sa trostrukim izazovom visoke inflacije, visokog duga i niskog ekonomskog rasta - piše uizveštaju.

Sing je upozorio da Britanija u nekim aspektima još uvek živi od prošlih slavnih zasluga i da su spekulacije o potencijalnom povećanju poreza same po sebi otežale ekonomsku aktivnost poslednjih meseci.

Zvanični podaci pokazuju da su britanska domaćinstva i dalje siromašnija nego pre pandemije koronavirusa, a realni raspoloživi dohodak po glavi stanovnika se još nije oporavio na nivo iz 2019. godine zbog produžene krize troškova života.