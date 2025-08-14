Stopa nezaposlenosti u Britaniji je sve veća

Poslodavci u Velikoj Britaniji smanjili su poslednjih meseci nivo godišnjeg povećanja plata, kao i samo zapošljavanje, zato što je usporavanje ekonomskog rasta u zemlji ostavilo posledice na tržište rada, objavila je britanska uprava za statistiku.

Kancelarija za nacionalnu statistiku (ONS) predstavila je podatke koji su pokazali da je nezaposlenost u Velikoj Britaniji porasla tokom tromesečnog perioda do juna.

Međutim, zvanična stopa nezaposlenosti ostala je nepromenjena, na 4,7 odsto, što je najviši nivo u poslednje četiri godine.

Rast plata, uključujući bonuse, pao je na 4,6 sa pet odsto u istom periodu.

Ipak, ako se izuzmu jednokratne nagrade, rast plata je ostao na nivou od pet odsto, što sugeriše da su poslodavci smanjili podsticaje.

Stopa slobodnih radnih mesta pala je za 44.000, što je ozbiljan pokazatelj nedostatka volje poslodavaca da zapošljavaju novo osoblje.

Pad od više od pet odsto u tri meseca do juna, u odnosu na prethodni kvartal, bio je 37. uzastopni pad broja slobodnih radnih mesta i doveo je ukupan broj znatno ispod nivoa pre pandemije, na 718.000.