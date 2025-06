17 godina radnog iskustva - bez uspeha

Ipak, zdravstveni problemi doveli su do prekida u karijeri i rupa u biografiji, što sada smanjuje njegove šanse na tržištu rada. Uz to, do 2023. godine primao je rehabilitacijsku naknadu, što takođe, prema njegovim rečima, može negativno da utiče na percepciju potencijalnih poslodavaca.