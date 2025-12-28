Slušaj vest

Dok se u mnogim evropskim zemljama raspravlja o preopterećenosti radnika i nedostatku slobodnog vremena, jedna velika nemačka industrijska kompanija pokazuje kako izgleda potpuno drugačiji pristup radu. U hamburškom Aurubisu, najvećem evropskom proizvođaču bakra, zaposleni pod određenim uslovima mogu provesti više od tri meseca godišnje bez dolaska na posao, a da pritom zadrže stabilna i izdašna primanja.

Kompanija zapošljava oko 2.800 radnika, među kojima je i 240 pripravnika, a sistem pogodnosti koji nudi daleko prevazilazi uobičajene industrijske standarde.

Nadprosečna osnovica

Prema rečima Christopha Tescha, direktora korporativnih komunikacija u Aurubisu, osnovica je već iznadprosečna:

"Standard je 30 dana godišnjeg odmora, uz još do pet takozvanih ‘budućih dana’, koje zaposleni mogu iskoristiti kao slobodno vreme ili umesto toga dobiti jednokratnu isplatu“, izjavio je Tesch za BILD, a prenosi Fenix Magazin.

Dodatni slobodni dani za smenski rad i posebne uslove

Međutim, tu se priča ne završava. U zavisnosti od radnog mesta i uslova rada, zaposleni mogu dobiti i dodatne slobodne dane koji ne spadaju u klasičan godišnji odmor. Aurubis je posebno prilagodio sistem za radnike u proizvodnji i one koji rade u smenama:

- jedan dodatni dan godišnjeg odmora za sve koji rade u smenama,

- do 20 dodatnih dana odsustva za smenske radnike starije od 55 godina,

- pet dodatnih dana za proizvodne radnike kao kompenzaciju za presvlačenje i udaljenost do radnog mesta.

Ovi dani se ne vode kao klasičan godišnji odmor, već služe kao nadoknada za vreme provedeno u zaštitnoj opremi i kretanju unutar ogromnog industrijskog kompleksa. Sam pogon u Hamburgu prostire se na čak 870.000 kvadratnih metara.

Kolike su plate?

Pored impresivnog broja slobodnih dana, Aurubis nudi i veoma konkurentne zarade. Kompanija se bavi preradom bakra i još oko 20 drugih metala, uključujući zlato, srebro i platinu. Pripravnici u prvoj godini zarađuju više od 1.000 evra bruto, dok u trećoj ili četvrtoj godini obuke plata raste na oko 1.500 evra mesečno.

Iskusni radnici mogu zarađivati više od 50.000 evra godišnje, dok iskusni rukovodilac smene može dostići i do 90.000 evra godišnje. Pored osnovne plate i velikog broja slobodnih dana, zaposleni dobijaju i niz dodatnih pogodnosti: božićnicu i regres, uplate u privatno penziono osiguranje, Deutschlandticket za javni prevoz, kao i dodatne interne benefite.

Kako ističe Christoph Tesch, cilj kompanije je jasan:

"Aurubis stavlja snažan akcenat na to da bude atraktivan poslodavac i da zaposlenima ponudi sveobuhvatan i konkurentan paket pogodnosti.“

U vreme kada sve više ljudi razmišlja o radu u inostranstvu, primeri poput Aurubisa dodatno povećavaju interesovanje za Nemačku – ne samo zbog plata, već i zbog ravnoteže između privatnog i poslovnog života.