Žiteljka beogradskog naselja Barajevo prva je vlasnica "divljih kvadrata" koja je i zvanično postala "svoja na svome".

Njena kuća, kako se nezvanično saznaje, prvi je nelegalni objekat koji je po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, već 6. februara upisan u Katastar.

Prema nezvaničnim informacijama, već 200 prijava je obrađeno i građani koji su ih podnosili su dobili naloge da uplate naknade za upis u vlasničke knjige. Kod ovih prijava, nije bilo nikaklvih sumnji u verodostojnost podataka i nije bilo prepreka da se one automatski ne obrade i da se njihovim vlasnicima odobri upis u Katastar.

Prijavu za upis svojine "Konačno svoj na svome" podnelo je skoro 2,5 miliona građana.

Ranko Šekularac, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukutre je za RTS rekao da veštačka inteligencije u velikoj meri radi na uparivanju podataka.

- Kolege iz agencije su spremne i u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, ali i u pogledu ljudi. Veštačka inteligencija će u velikoj meri raditi svoj posao uparivanja svih podataka koji su u prethodnom periodu prikupljeni - objašnjava državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Odmah počelo ukrštanje Sistem "Svoj na svome" je sve vreme od početka prijavljivanja odnosno 8. decembra, pa sve do isteka roka 8. februara, primao zahteve i obrađivao podatke ukrštajuči ih sa podacima iz drugih baza. Prema nekim informacijama, kapacitet sistema Agencije za prostorno planiranje i urbanizam je oko 100.000 prijava mesečno.

On je rekao da ne očekuju nikakve ozbiljnije probleme.

- Sigurno će biti nekih manjih oscilacija u pogledu efikasnosti jer je broj prijava preveliki, ali ćemo to rešavati na jedan dobar i zakonit način - istakao je Šekularac.

- Važno je da je zakonski rok za prijavu ispoštovan i iskorišćen.

Prema njegovim rečima u narednim komunikacijama s nadležnom agencijom, građani će dobijati adekvatne upite o dodatnim dopunama i izmenama koje bi trebalo da dovedu do pozitivnog rešenja.