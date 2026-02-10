Slušaj vest

Istraživanja na koja se, između ostalog, poziva BBC, pokazuju da kupci koji koriste samouslužne kase znatno češće premašuju prvobitno planirani budžet. Naučnici koji proučavaju ponašanje potrošača ističu da nedostatak direktnog kontakta sa kasirkom menja način donošenja odluka. Kupac ne oseća društveni pritisak niti potrebu da se "pravda" bilo kome zbog onoga što stavlja u korpu.

Slični zaključci o samouslužnim kasama proističu iz istraživanja tima bihejvioralnih ekonomista sa Univerziteta u Tel Avivu, koji su analizirali uticaj samouslužnih tehnologija na odluke o kupovini u supermarketima. Prema njima, samostalno skeniranje proizvoda smanjuje takozvani psihološki trošak trošenja novca. Kupac se fokusira na rukovanje uređajem, a ne na sam iznos koji raste na ekranu.

Ekran koji prodaje više nego što mislite

Portal "Wiadomosci Handlowe" ističe da samouslužne kase nisu neutralan alat. Interfejs, poruke na ekranu i način prikazivanja cene podstiču donošenje dodatnih odluka o kupovini. Kada kupac sam koristi terminal, više pažnje posvećuje ekranu nego okruženju, što povećava podložnost sugestijama sistema.

Istraživanja pokazuju da u takvim uslovima lakše prihvatamo skuplje varijante proizvoda ili dodajemo još stavki u korpu. Kao rezultat toga, kako pokazuju analize maloprodajnog tržišta, prosečna vrednost korpe na samouslužnim kasama može biti čak četvrtinu veća nego kod tradicionalne usluge.

samouslužna kasa Foto: Shutterstock

Samouslužne kase ipak ne poboljšavaju korisničko iskustvo?

Iako trgovinski lanci intenzivno ulažu u automatizaciju, sve češće se čuju glasovi da samousluga ne poboljšava uvek korisničko iskustvo. BBC ističe da neki prodavci ponovo testiraju veći broj kasa sa osobljem, posebno tamo gde kupci prave velike kupovine ili gde tehnologija stvara više problema nego koristi.

Istovremeno, trgovci priznaju da su samouslužne kase efikasan alat za povećanje prodaje. Upravo taj aspekt, rast vrednosti korpe, čini da, uprkos kontroverzama, ova tehnologija i dalje ostaje jedan od ključnih elemenata trgovinskih strategija.

Kupovina budućnosti: brže, tiše, skuplje?

Stručnjaci za ponašanje potrošača naglašavaju da nije reč samo o tehnologiji, već o tome kako ona utiče na naše odluke.

Samouslužna kasa eliminiše trenutak razmišljanja koji se često javlja u kontaktu sa drugim čovekom. Umesto toga nudi protočnost, anonimnost i prividan osećaj kontrole.

Kako pokazuju i analize na koje se poziva BBC, kao i tržišni podaci, krajnji efekat je isti: brže izlazimo iz prodavnice, ali sa računom većim nego što smo planirali.