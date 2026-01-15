Slušaj vest

Pojava samouslužnih kasa širom sveta trebalo da olakša i ubrza naplaćivanje u prodavnicama, ali desilo se nešto neočekivani. Veliki broj ljudi koristi samouslužne kase da neke artikle manje plati, ili ih ne plati uopšte, a to stvara ogromne muke lancima supermarketa koji se onda radije vraćaju „dobrim starim kasirima“.

Šest miliona Britanaca zloupotrebljava samouslužne kase u supermarketima i tako krade, utvrdila je studija Ipsosa, prenosi Dejli mejl.

Kada se biraju artikli na ekranu, svaki osmi kupac je kliknuo na jeftiniju opciju iako to nije artikal koji zapravo kupuje.

Kada obično koriste ovaj trik?

Ipsos je sproveo anketu među 1.099 ljudi, kako bi istražio praksu nazvanu „banana trik“. To se obično događa prilikom kupovine voća ili povrća gde potrošači namerno biraju na ekranu jeftiniju opciju.

Zanimljivo je da 48 odsto ispitanika veruje da „banana trik“ ne bi trebalo da bude posmatran kao krivično delo.

Osam odsto je istaklo da su ukrali namirnicu jeftiniju od 10 funti, a 26 procenata je kazalo da to ne bi trebalo da bude prekršaj. Ima i onih koji su priznali da ne plaćaju artikle od jedne funte.

Dejli mejl dalje prenosi da su krađe po radnjama porasle na rekordne nivoe. Zabeleženo ih je 443.995 za godinu dana, što je oko 50 krađa dnevno.

Foto: Matthew Ashmore / Alamy / Profimedia

Prema određenim procenama, godišnje se tako napravi šteta od 1,8 milijardi funti, a prodavnice moraju da izdvoje dodatnih 700 miliona kako bi uvele bezbednosne mere.

Mnogi krive uvođenje samouslužnih kasa za rast krađa.

Broj samouslužnih kasa je u Britaniji porastao sa 53.000 na 80.000, a u SAD su počeli da se vraćaju standardnim kasama.

Izgleda da će i neki britanski lanci marketa učiniti isto. Direktor „Morrisons“-a je priznao da su „otišli predaleko“ u postavljanju samouslužnih kasa tako da će sada tražiti način da „uspostave balans“.

Vraćaju kasirke

Iz „Asde“ su saopštili da će umesto toga uložiti u ljudstvo. Ipak, većina velikih marketa nastavlja sa postavljanjem kasa za samostalno plaćanje jer se tako povećava efikasnost, ali i smanjuju troškovi.

Ne propustite Novčanik Nećete verovati šta Nemci rade zbog nemaštine: Trgovci u čudu šta sve nalaze sakriveno na rafovima

Međutim, ima i kupaca koji se žale na mašine jer više vole da su u interakciji sa ljudima tokom plaćanja.