Početak decembra označava period kada se najviše kupuje, troši i žuri. Prodavnice su već pustile novogodišnje pesme, a gužve postaju svakodnevica. Sa tim gužvama, nažalost, raste i nepristojno ponašanje kupaca, što najviše pogađa trgovce, ljude koji tokom cele godine rade da bi nam obezbedili hranu i sve ostalo što kupujemo.

Autor sa portala Kitchn, koji je više od dve godine radio u američkom lancu Trader Joe’s, razgovarao je sa radnicima širom SAD baš pred praznike, kako bi čuo šta im najteže pada u ovom periodu. Evo najčešćih problema:

1. Ne pokušavaju da sami pronađu proizvode

U prazničnom metežu, police su pretrpane, a prolazi zakrčeni kupcima i kolicima, pa je lako prevideti ono što tražite. Ipak, zaposleni mole da se proizvod barem najpre pokuša naći tamo gde bi logično trebalo da stoji. Jill iz Severne Karoline kaže:

- Ako ste kod sladoleda, a tražite banane, brže ćete ih sami pronaći nego da tražite da vas sprovedemo.

Radnici su tada maksimalno zauzeti, pune police, pomažu drugim kupcima ili žure na kasu pa je strpljenje kupaca ključno.

2. Otvaranje i pipkanje proizvoda

Sezonska roba u kolicima je sasvim u redu, ali stiskanje voća, otvaranje pakovanja ili dodirivanje povrća po više puta nije prihvatljivo.

Robert iz Južne Kalifornije objašnjava:

- Najsvežije voće je najčešće na vrhu. Kad kupci otvaraju i „probaju“ proizvode, oni uglavnom završe u smeću.

Zaposleni mogu ponuditi uzorke, ali samo na propisan način, sa rukavicama i kontrolom. Samostalno isprobavanje stvara velike gubitke.

3. Iznenađenje zbog rasprodatih proizvoda

Narudžbine prazničnih artikala planiraju se već na proleće. Proizvođači proizvode tačno onoliko koliko očekuju da će se prodati - jer u januaru niko ne traži proizvode koji su traženi samo u sezoni. Devon iz Meina napominje:

- Sve plane veoma brzo. Da ima proizvoda, već bi bio na polici.

4. Iskaljivanje besa na zaposlenima

Kašnjenja u nabavci i rasprodate zalihe često izazivaju nervozu kod kupaca, iako radnici nemaju nikakav uticaj na to. Zato savetuju da uvek postoji „plan B“ za praznične recepte. Nerijetko predlažu i alternativu: pečeno pile umesto ćurke, zamrznuto povrće umesto svežeg ili biljne zamene umesto mlečnih proizvoda.

5. Panična kupovina i zloupotreba uzoraka

U decembru mnogi kupuju mnogo više nego što im zaista treba, pa posle praznika vraćaju robu. Robert navodi i ekstremne primere:

- Kupac je jednom vratio celo sveže pile jer mu ipak „nije bilo potrebno“.

Međutim, većina vraćene robe, čak i one nekvarljive, ne može ponovo na policu, jer se ne zna pod kojim uslovima je čuvana. Zato je pametnije pitati zaposlene da li mogu naručiti tačnu količinu pre nego što se napravi višak.

U velikim lancima poput Costca, iako formalno ne postoji ograničenje za uzorke, pravilo je jednostavno, uzmite jedan i krenite dalje. Praznične gužve postaju još gore kada se porodice grupišu oko štandova sa uzorcima, što otežava rad zaposlenima i kretanje ostalih kupaca.