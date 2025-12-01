Slušaj vest

Trgovanje je obeležio rast oba glavna indeksa – Belex15 je porastao za 0,30 odsto, dok je Belexline ojačao 0,16 odsto.

Dunav osiguranje najtrgovanije i najveći dobitnik dana

Najveći fokus investitora ponovo je bio na akcijama Dunav osiguranja a.d. Beograd, koje su zabeležile skok od 1,49 odsto, završivši dan na ceni od 1.699 dinara po akciji. Ujedno, ove akcije su ostvarile i ubedljivo najveći promet – 4.750.000 dinara.

Na drugom mestu po obimu trgovanja našao se BAS a.d. Beograd sa prometom od 1.368.045 dinara.

Blagi rast Fintel energije, bez gubitnika

Na listi dobitnika, iza Dunav osiguranja, našla se Fintel energija a.d. Beograd, čije su akcije ojačale za 0,15 odsto, završivši trgovanje na 650 dinara.

Zanimljivo je da današnja lista gubitnika ostala prazna – nijedna hartija od vrednosti nije zabeležila pad vrednosti.