Beogradska berza, Ministarstvo finansija i PKS zajednički rade na jačanju tržišta kapitala u Srbiji!
Nakon predstavljanja „Market-Relevant Roadmap“ programa u Ministarstvu finansija u junu, kao i održanog Media Breakfast-a sa ključnim partnerima, Beogradska berza nastavlja da sprovodi konkretne korake ka jačanju domaćeg tržišta kapitala i obezbeđivanju pristupa savremenim instrumentima finansiranja za domaće kompanije.
Razvoj tržišta korporativnih obveznica označio je početak sprovođenja „Market-Relevant Roadmap“-a.
Nakon uspešnog izdanja obveznica Elixir Grupe u iznosu od 35 miliona evra u aprilu ove godine – što je ujedno bilo i prvo primarno trgovanje na Beogradskoj berzi posle 13 godina – u toku su pripreme za emisije obveznica više domaćih kompanija sa snažnim potencijalom za prikupljanje kapitala putem ovog vida finansiranja, čime se podstiče zdrav i održiv rast privrede.
Kako bi dodatno osnažila ovaj proces, Beogradska berza pokreće edukativni program o korporativnim obveznicama, osmišljen da pomogne kompanijama da razumeju kako funkcioniše tržište kapitala i kako mogu da pristupe finansiranju putem obveznica.
Korporativne obveznice predstavljaju realnu alternativu klasičnim bankarskim kreditima, koji često zahtevaju visoko obezbeđenje. Emisijom obveznica, kompanije mogu obezbediti dugoročno i održivo finansiranje od investitora, uz nastavak saradnje sa bankama kao partnerima u finansijskom ekosistemu. Na taj način, poslovni sektor dobija pristup transparentnim, modernim i skalabilnim instrumentima finansiranja koji dopunjuju postojeće bankarske modele.
Prve dve sesije biće održane 3. novembra u Beogradu i 12. novembra u Novom Sadu, dok će se naredne edukacije organizovati i u drugim gradovima kroz regionalnu mrežu PKS.
„Ne radi se samo o edukaciji uopšteno, već o pružanju pravog znanja pravim učesnicima u pravom trenutku“, izjavio je Lazo Ostojić, generalni direktor Beogradske berze.
„Korporativne obveznice su ključni deo našeg puta ka relevantnosti, i želimo da domaće kompanije budu spremne da naprave taj korak zajedno sa nama.“
Katarina Ocokoljić, sekretar Privredne komore Srbije, dodala je:
„Privredna komora Srbije od početka aktivno učestvuje u Projektu razvoja tržišta kapitala koji vodi Ministarstvo finansija, sa ciljem da domaćim kompanijama približi alternativne modele finansiranja.
Ključni korak u tom pravcu jeste edukacija poslovnog sektora, a prvi seminari biće održani u Beogradu i Novom Sadu. U narednom periodu, obuke će biti proširene kroz regionalnu mrežu PKS, kako bi što veći broj privrednika imao pristup znanju i informacijama o tržištu kapitala.“
Program su zajednički osmislili Mladenka Balaban i Boris Korenaк u okviru Programa razvoja tržišta kapitala Svetske banke, koji koordinira Ministarstvo finansija. Edukaciju će voditi profesor Dejan Erić i Boris Korenaк, broker sa CFA i CFI licencama, koji će učesnicima – direktorima, finansijskim direktorima i stručnjacima iz oblasti finansija – pružiti praktična i primenljiva znanja o pristupu tržištu kapitala i korišćenju korporativnih obveznica kao održivog instrumenta finansiranja.
biznis.kurir.rs