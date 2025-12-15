Slušaj vest

Majkl Saterli (18) uspeo je ono o čemu mnogi preduzetnici sanjaju godinama, kada je njegov 3D štampani proizvod poznat kao "taktički držač za zamenu limenki" postao viralan na društvenim mrežama i doneo mu prihode od čak 300.000 dolara mesečno.

Majkl Saterli je osnivač kompanije "Cruise Cup", koja stoji iza proizvoda koji je eksplodirao na Instagramu. U videu koji je pregledan više od 50 miliona puta, on ispija Dr Pepper iz specijalnog držača nalik termo navlaci, ali sa dodatnim "trikom".

Dok završava piće, nova limenka klizi u kadar. On udara držačem po njoj, prazna limenka izleće, a on nastavlja da "ispija" sledeće piće. Upravo taj neočekivani momenat bio je ključan za viralnost.

- Mislim da ljudi jednostavno nisu videli ništa slično ranije - rekao je Saterli za "Business Insider". Mnogi su u komentarima bili zapanjeni i brzinom kojom je navodno ispio sok, ali on je priznao da je limenka prethodno bila ispražnjena i da je sve bilo deo dobre glume.

1/7 Vidi galeriju Ima 18 godina i već zarađuje na stotine hiljada zbog svog viralnog proizvoda Foto: Printscreen Instagram/cruisecup

Od viralnosti do ozbiljnog biznisa

Viralni video direktno je uticao na rast njegove e-trgovine "Cruise Cup", koja prodaje različite 3D štampane proizvode, među kojima je upravo ovaj držač najprodavaniji.

Samo u novembru 2025. godine Saterli je ostvario 300.000 dolara prihoda, što je "Business Insider" potvrdio uvidom u njegov Shopify nalog.

Iako je mlad, Saterli nije nov u preduzetništvu. Prvi pokušaj imao je sa deset godina, kada je išao od vrata do vrata nudeći komšijama da im kosi travu.

- Kucao sam svakog dana skoro mesec dana i mislim da sam imao samo jednog klijenta - kaže on.

Kasnije se okrenuo e-trgovini, gde je uspešno prodao proizvod koji odbija pesak, a zatim i dodatke za klompe kroz brend Solefully, čiji je Instagram profil narastao na više od 100.000 pratilaca.

Više od 130 3D štampača i prelazak u magacin

Zbog ogromne potražnje, proizvodnja je brzo prerasla porodičnu kuću u Klifton Parku u državi Njujork.

- Podrum je bio pun 3D štampača, trpezarija je služila za pakovanje, a moja soba je bila studio - prisetio se Saterli.

Danas posluje iz obližnjeg magacina u kome radi više od 130 3D štampača. Istovremeno, priprema se za sledeću fazu rasta, saradnju sa proizvođačem i proizvodnju proizvoda od nerđajućeg čelika, što planira do sredine 2026. godine.

Saterli je 3D štampu prvi put upoznao na času dizajna u prvoj godini srednje škole. Kao glavnu prednost vidi nizak prag ulaska.

- Svako to može da radi. 3D štampač možete kupiti za oko 100 dolara, a rolna materijala košta oko 20. Softver za modelovanje je danas veoma jednostavan, a postoji i veštačka inteligencija gde samo ukucate opis i dobijete model spreman za štampu - objašnjava on.

Kako nastaje viralni proizvod

Pre viralnog držača, Saterli je eksperimentisao sa raznim proizvodima, uključujući klasični držač za jednu limenku. To ga je navelo da pogleda dominantne brendove u toj kategoriji, poput Yeti-ja, i zapita se kako može da unapredi postojeći proizvod.

- Gledao sam standardni Yeti držač i pitao se kako mogu da ga učinim boljim - rekao je.

Ideja je bila da se limenka ubacuje odozdo, bez odvrtanja gornjeg dela, i da se pri ubacivanju nove limenke prazna automatski izbaci. Instagram je brzo potvrdio da je na pravom tragu.

Slušanje publike kao ključ rasta

Nakon prvog viralnog uspeha, Saterli je pažljivo pratio komentare publike. Jedan se stalno ponavljao.

- Napravi da može da drži dve limenke - govorili su korisnici.

On je to i uradio, a nova verzija proizvoda postigla je još veći uspeh.

Saterli veruje u brz razvoj proizvoda i stalna poboljšanja, umesto dugog usavršavanja pre izlaska na tržište.

- Prvo napravite da ideja postoji, a onda je kasnije učinite boljom - kaže on.

Na kraju, Saterli ističe da ne treba očekivati da prvi, pa čak ni nekoliko prvih proizvoda, budu uspešni.

- Morate biti izuzetno otporni jer ćete mnogo puta doživeti neuspeh. Nabrojao sam vam biznise koji su doneli novac, ali izgubio sam novac na mnogim drugim projektima. A ponekad se jednostavno posreći i onda sve klikne.