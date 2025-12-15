Slušaj vest

Greg Piters i Ted Sarandos pokušali su da umire zabrinutost u industriji zbog mogućih gubitaka radnih mesta i ukidanja bioskopskih premijera, u pismu zaposlenima koje su poslali u ponedeljak.

Oni su poručili da ostaju posvećeni prikazivanju filmova Warner Brosa u bioskopima, nakon strahovanja da bi Netflix forsirao isključivo striming model. Sarandos je ranije odlazak u bioskop opisao kao "zastarelo iskustvo".

Da li će biti zatvaranja studija?

- Do sada nismo davali prioritet bioskopima jer to nije bio deo našeg poslovnog modela u Netflixu. Kada se ovaj posao zaključi, to će postati naš posao - napisali su koizvršni direktori.

Foto: Shutterstock

Dodali su i da neće biti "preklapanja poslova niti zatvaranja studija", odgovarajući na bojazan da bi mega-dogovor doveo do smanjenja broja zaposlenih u industriji koja je već pod pritiskom zbog rasta striminga i veštačke inteligencije.

- Ovaj posao je usmeren na rast. Jačamo jedan od najikončnijih holivudskih studija, podržavamo radna mesta i obezbeđujemo zdravu budućnost filmske i TV produkcije - naveli su.

Neprijateljska ponuda Paramaunta

Čelnici Netfliksa nastoje da zaključe dogovor nakon što je Paramount dao neprijateljsku ponudu za ceo Warner Bros, koja akcionarima nudi veći iznos. Ipak, ističu da su sigurni u sporazum vredan 82,7 milijardi dolara.

- To je bilo potpuno očekivano, ali mi imamo čvrst dogovor - naveli su povodom ponude Paramounta.

Foto: Printscreen

Jedna od prepreka za Netflix jeste regulatorno odobrenje. Piters i Sarandos pozvali su se na podatke Nielsen-a, prema kojima bi spoj Netflixa i Warner Brosa imao manji udeo gledanosti od YouTubea ili potencijalnog spajanja Paramounta i Warner Brosa.

Američka senatorka Elizabet Voren ocenila je ponudu Paramounta kao "antimonopolsku uzbunu najvišeg stepena", dok je ranije ponudu Netfliksa nazvala "antimonopolskom noćnom morom".

Netflix je 5. decembra pristao da plati 82,7 milijardi dolara, uključujući dug, za Warner Bros. Paramount je 8. decembra uzvratio neprijateljskom ponudom za celu kompaniju, vrednom 108,4 milijarde dolara, koja obuhvata i delove poslovanja koje Netflix ne planira da preuzme, poput kablovskih informativnih kanala.