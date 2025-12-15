Slušaj vest

Prema istraživanju Univerziteta Rod Ajlend, ChatGPT u proseku troši oko 0,189 kilovat-sati električne energije po jednom upitu. Ova procena zasniva se na podatku da oko 810 miliona aktivnih korisnika u proseku postavi 22 pitanja nedeljno.

Na dnevnom nivou, ChatGPT obradi više od 2,5 milijarde upita, što zahteva približno 47,2 megavat-sata (MWh) električne energije. Tolika količina struje dovoljna je za punjenje oko 238 miliona električnih automobila sa baterijama kapaciteta 72,4 kWh.

Za poređenje, prosečno domaćinstvo u Sjedinjenim Američkim Državama ili zapadnoj Evropi dnevno troši oko 29 kilovat-sati električne energije.

Predstavnik kompanije BestBrokers Alan Goldberg ističe da se energetska efikasnost sistema stalno unapređuje, ali da taj napredak poništava ubrzan rast broja korisnika i sve veća kompleksnost modela veštačke inteligencije.

Prema njegovim rečima, ukoliko ne dođe do značajnih tehnoloških inovacija, troškovi korišćenja veštačke inteligencije mogli bi u narednom periodu dodatno da porastu.

