ChatGPT uskoro više neće biti prostor bez reklama. Informacije iz beta verzije Android aplikacije otkrivaju da OpenAI interno testira uvođenje oglasa u ChatGPT, što bi moglo da označi kraj modela korišćenja bez komercijalnih sadržaja na koji su korisnici navikli.

Do sada je iskustvo korišćenja ChatGPT-a bilo bez klasičnih reklama. Postojali su plaćeni planovi i napredni modeli, ali nikada nije postojala direktna prodaja proizvoda kroz odgovore. To bi moglo da se promeni u bliskoj budućnosti.

U najnovijoj beta verziji pojavile su se stavke koje ukazuju na nove funkcije, poput „search ads“, „search ads carousel“ i tzv. bazaar sadržaja. Sve to sugeriše da OpenAI razmatra sistem nalik Google pretrazi, u kojem su reklame integrisane u rezultate pretraživanja.

Velika razlika je u tome što ChatGPT potencijalno ima mnogo bolji uvid u interesovanja korisnika nego tradicionalni pretraživači. Ljudi sa veštačkom inteligencijom dele probleme, planove, namere, želje i navike, što otvara mogućnost za izuzetno precizno targetirane oglase kakvi do sada nisu postojali.

Prema dostupnim informacijama, reklame bi u početnoj fazi trebalo da se pojavljuju samo u okviru pretrage, ali retko ko veruje da će OpenAI tu stati ukoliko se model pokaže isplativim.

OpenAI ovim potezom cilja tržište koje je već ogromno. ChatGPT trenutno koristi oko 800 miliona ljudi svakog nedeljnog ciklusa, dok je krajem 2023. imao oko 100 miliona korisnika. Samo godinu dana kasnije ta brojka je premašila 300 miliona, a zatim nastavila da raste ubrzano.

Procene pokazuju da korisnici svake nedelje pošalju i do 18 milijardi poruka, dok mesečni saobraćaj doseže milijarde poseta. Dnevno se obradi oko 2,5 milijarde upita, a najveći broj korisnika dolazi iz Indije, ispred SAD.

Drugim rečima, OpenAI sada upravlja platformom većom od većine društvenih mreža, ali sa neuporedivo dubljim uvidom u ponašanje svojih korisnika. U takvom okruženju, pitanje reklama nije „da li“, već „kada“ i „na koji način“.

Za razliku od Google-a, gde korisnik obično obavi jednu pretragu i nastavi dalje, ChatGPT gradi dugoročnu interakciju. Pamti kontekst razgovora, interesovanja, navike, pa čak i emocije korisnika. Upravo zato bi oglasi u ChatGPT-u mogli postati najmoćniji oglašivački alat ikada kreiran.

Ako OpenAI zaista uvede ovaj model, internet oglašavanje ulazi u novu eru. Umesto klasičnih banera ili sponzorisanih linkova, korisnicima bi se prikazivali oglasi koji izgledaju kao deo normalne konverzacije. Granica između saveta i reklame postaće tanja nego ikad.

Iako se sve trenutno vodi kao testiranje, smer u kojem se stvari kreću je prilično očigledan. ChatGPT se transformiše iz samog alata u masovnu oglasnu platformu, a time se pravila igre u digitalnom svetu bitno menjaju.