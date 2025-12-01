Istanbul – Vaseljenski patrijarh Vartolomej I i Emrulah Turanli, predsednik kompanije Taşyapı Construction, susreli su se na nedavnom predstavljanju kapitalnog projekta urbane obnove u istanbulskoj opštini Šišli - trenutku koji je simbolično spojio veru, kulturu i održivi razvoj.

Patrijarh je projekat opisao kao „značajan doprinos čovečanstvu“, naglašavajući njegovu poruku mira, zajedništva i poštovanja prema prirodi. Projekat u Šišliju, koji obuhvata oko 10 hektara u samom srcu Istanbula, predviđa da gotovo 90 odsto prostora bude pretvoreno u zelene površine i sadržaje za zajednicu - postavljajući visoke standarde održivog i odgovornog urbanog razvoja.

Kompanija Taşyapı u Istanbulu gradi novi projekat po japanskim standardima, sa ciljem „nultog oštećenja“ u slučaju zemljotresa. Koristi se beton klase C50 - što je mnogo iznad standardnog - kako bi se osiguralo da noseći delovi objekta mogu bezbedno da izdrže opterećenja.

“Naš cilj nije samo da objekat ostane uspravan, već da ljudi u njemu mogu da budu bezbedni,“ rekao je Turanlı tom prilikom, dodajući da su implementirana rešenja koja mogu izdržati zemljotres magnitude 9,5.

Turanli je naglasio da se vrednosti kompanije Taşyapı protežu i van granica Turske.