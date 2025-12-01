S godinama rasli prihodi u Srbiji

Slušaj vest

Isplata penzija za mecec novembar 2025. zvanično je počinje 2. decembra i trajaće do 10. dana ovog meseca, kada će novac leći na račun penzionera iz kategorije zaposleni, piše u kalendaru koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prvo će novac od penzija leći na račune penzionera iz samostalne delatnosti i to već sutra, 2. decembra.

Poljoprivredni i vojni penzioneri će svoja redovna primanje dobiti tri dana kasnije, osnosno 5. decembra.

Kalendar ipslate penzija za novembar 2025. Foto: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje