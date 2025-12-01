Slušaj vest

Isplata penzija za mecec novembar 2025. zvanično je počinje 2. decembra i trajaće do 10. dana ovog meseca, kada će novac leći na račun penzionera iz kategorije zaposleni, piše u kalendaru koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prvo će novac od penzija leći na račune penzionera iz samostalne delatnosti i to već sutra, 2. decembra. 

Poljoprivredni i vojni penzioneri će svoja redovna primanje dobiti tri dana kasnije, osnosno 5. decembra. 

Kalendar isplate penzija za novembar
Kalendar ipslate penzija za novembar 2025. Foto: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Poslednji na red za ipslatu novembarskih penziaja će doći penzioneri iz kategorije zaposleni kojih ima i najvoše, a njima će isplata penzija početi 10. decembra 2025.  Istog dana krenuće isplata i penzija penzionerima iz Republika bivše SFRJ.

Ne propustitePenzionerPENZIJE OD DANAS VEĆE ZA 12,2 ODSTO! Prve isplate pre Božića! Evo kolika će sada biti prosečna penzija s ovim uvećanjem, a kolika u 2026!
penzioneri penzija isplata jul
PenzionerOD SUTRA, 1. DECEMBRA, PENZIJE U SRBIJI VEĆE ZA 12,2%! Ministar Mali sasekao laži blokadera: Ispunjavamo još jedno obećanje dato najstarijim sugrađanima
Siniša Mali
PenzionerOglasio se PIO fond: Novo povećanje penzija od decembra, evo i za koliko
PIO fond Nemanjina
Penzioner"PENZIJE VIŠESTRUKO VEĆE NEGO PRE 2012." Predsednik Vučić: Najveće povećanje u modernoj istoriji Srbije
Screenshot 2025-11-21 161516.png