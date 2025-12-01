Isplata novembarskih penzija počinje sutra 2. decembra i trajaće do 10. dana ovog meseca, objavio je Fond PIO
Sutra ležu pare na račun ovoj grupi građana: Radi se o jednoj grupi najstarijih sugrađana
Isplata penzija za mecec novembar 2025. zvanično je počinje 2. decembra i trajaće do 10. dana ovog meseca, kada će novac leći na račun penzionera iz kategorije zaposleni, piše u kalendaru koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Prvo će novac od penzija leći na račune penzionera iz samostalne delatnosti i to već sutra, 2. decembra.
Poljoprivredni i vojni penzioneri će svoja redovna primanje dobiti tri dana kasnije, osnosno 5. decembra.
Kalendar ipslate penzija za novembar 2025. Foto: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Poslednji na red za ipslatu novembarskih penziaja će doći penzioneri iz kategorije zaposleni kojih ima i najvoše, a njima će isplata penzija početi 10. decembra 2025. Istog dana krenuće isplata i penzija penzionerima iz Republika bivše SFRJ.
