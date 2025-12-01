Slušaj vest

Čak 644 poverioca potražuju 67 miliona evra, a među njima najviše potražuju NLB i Giorgio Armani.

Nekada popularni lanac prodavnica odeće, slovenačka Sportina, uskoro će završiti u stečaju. Kako piše Delo, očekuje se da bi sud mogao da proglasi stečaj tokom ove ili naredne nedelje, jer prinudna nagodba nije uspela.

Ovakav scenario je posledica toga što su poverioci, među kojima je najveća Nova ljubljanska banka (NLB), tražili stečaj, što je izazvalo nesigurnost među dobavljačima i zakupodavcima, koji su Sportini počeli da nameću dodatne uslove.

Prinudna nagodba je trajala od jula prošle godine. Čak 644 poverioca potraživala su ukupno oko 67 miliona evra, od čega je NLB tražila 12 miliona, a poznati brend Giorgio Armani pet miliona evra.

Sportina je proteklih meseci ostvarivala prihode koji nisu bili dovoljni ni za pokrivanje troškova poslovanja. Septembar su završili sa 188.000 evra neto gubitka. Direktor kompanije Dejan Jelisavac istakao je lošije poslovanje i otežano izmirivanje tekućih obaveza zbog zatvorenih prodavnica. Naime, Sportina trenutno ima svega šest otvorenih prodavnica sa 39 zaposlenih, dok su ostale u završnoj fazi zatvaranja.

NLB je u oktobru podnela prigovor na sprovođenje postupka prinudne nagodbe, navodeći da postoji manje od 50 odsto šanse da će poveriocima biti obezbeđeni povoljniji uslovi za isplatu potraživanja u prinudnoj nagodbi nego u stečaju. Ostaje da se vidi da li će sud uzeti taj argument u obzir.