Slušaj vest

Rafinerija će sutra i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a. Predsednik Aleksandar Vučić za danas zakazao važan sastanak.

Pedeset četvrti dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Srbija čeka odgovor američkog Stejt departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence za NIS, dok Rafinerija u Pančevu još danas ostaje u fazi tople cirkulacije, a država povećava uvoz derivata.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će Rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi.

Najavio je i da će danas biti održan važan sastanak o tome kako će se rešavati problemi koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada.

Istakao je da ćemo, ako do sutra ne stigne licenca od SAD, morati na različite načine da se snalazimo za obezbeđivanje nafte i naftnih derivata u narednom periodu.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije rekao je za RTS da bi bilo veliko razočaranje da ne dođe do produženja licence za rad NIS-u.

Ukoliko se desi negativan scenario, poručuje da prestanak rada Rafinerije na kraći rok ne bi bio problem. Međutim, ističe da sve to umanjuje vrednost NIS-a.