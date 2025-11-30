Slušaj vest

Kako je navedeno, reč je o nalazištu koje je trenutno klasifikovano kao „moguć izvor“ prema UMREK i JORC standardima, a istražne aktivnosti na terenu se nastavljaju, prenosi Hirijet.

Do sada je u okviru arheološko-geološkog rada ispitano oko 45 hektara od ukupno 5.804 hektara površine gde su istraživanja dozvoljena.

Obavljeno je 360 bušenja u ukupnoj dužini od skoro 97.000 metara, a rezultati su analizirani u međunarodno ovlašćenoj laboratoriji u Ankari.

Prosečna sadržina zlata procenjena je na 0,89 grama po toni rude.

U sledećoj fazi će se obaviti dodatna bušenja kojima se ciljano proverava gustina i tačna distribucija rude, što će omogućiti prelazak sa statusa „moguć izvor“ na „dokazane rezerve“.

Kako je navedeno, nalazište se tretira kao jedan od potencijalno važnih domaćih izvora zlata u trenutku kada Turska nastoji da smanji zavisnost od uvoza plemenitih metala i strateških sirovina.

Gruba tržišna vrednost po današnjim spot cenama zlata iznosi skoro 1,7 milijardi dolara, ali u pitanju je teoretska bruto procena bez troškova.

Kako prenosi Rojters, cena zlata je 3. novembra porasla za 0,3 odsto na 4.014,59 dolara po unci.

