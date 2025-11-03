Slušaj vest

Puno je događaja koji su bili u fokusu i prethodnih nedelja. Geopolitičke tenzije su i dalje prisutne, ratovi nisu okončani, imamo smanjivanje američkih carina Kini, ali i nove sankcije velikih sila što se tiče nafte, pa sve ovo i dalje itekako utiče na kretanje cena akcija na tržištu. Volatilnost je itekako prisutna na tržištu, a takva neizvesnost vlada već nekoliko nedelja. U takvim situacijama jedan plemeniti metal izdvajao se kao siguran izbor u nestabilnim vremenima. U pitanju je naravno zlato, koje je uvek bilo utočište za sve investitore, ali se situacija prethodnih dana promenila. Naime, cena zlata je doživela posle dužeg vremena pad, pa je budućnost ulaganja u ovaj metal sada veoma povoljna i interesantna.

Osvrnućemo se na trenutak na situaciju u poslednjih šest meseci što se tiče cene zlata što izuzetno pomaže u budućim projekcijama kretanja na tržištu. U odnosu na prethodnih šest meseci cena zlata porasla je za skoro 24%, ali se taj rast poslednjih dana veoma smanjio pa je u odnosu na prethodnih mesec dana on samo negde oko 3%. Takva situacija rezultat je pada cene zlata u prethodne dve nedelje, ali bi taj pad za one koji bi tek da investiraju mogao da predstavlja pravu priliku! S obzirom na konstantnost pozitivnih trendova kada je u pitanju zlato, analitičari tvrde da je nedavni pad cene zlata samo trenutni i da bi u narednom periodu cena ponovo mogla da dostigne rekordne visine. S tim u vezi, prvenstveno onima koji su novi na tržištu savetuje se ulaganje u zlato u narednom periodu. Oni koji to učine mogli bi u narednom periodu da ostvare profit a šanse za to su izuzetno velike s obzirom da je mala verovatnoća da će cena zlata u narednom periodu ponovo padati.

Što se tiče naših investitora, oni će isto moći da profitiraju u narednom periodu, a mnogo je onih koji su već uložili u zlato pa ih je trenutna situacija malo iznenadila ali to ne bi trebalo da bude na duži rok. Na domaćem tržištu sve je veći broj građana koji se okreću kupovini zlatnih poluga i investicionih dukata kao vidu zaštite kapitala. Banke i menjačnice beleže povećanu potražnju za fizičkim zlatom, dok se interesovanje za investicione fondove koji prate cenu zlata takođe povećava. Osim toga, zbog inflacionih pritisaka u Srbiji, ulaganje u zlato postaje jedan od najstabilnijih načina očuvanja vrednosti novca. Svakako, posle lošeg perioda, u narednim danima očekuje se oporavak cene zlata koje nakon kritičnog perioda sada ponovo postaje prvi izbor na tržištu, a u taj prilog idu i geopolitičke napetosti kao i sankcije na naftu velikih sila.

trenutna situacija na tržištu zlata predstavlja više priliku nego rizik. Pad cene koji je zabeležen poslednjih nedelja može se posmatrati kao idealan trenutak za ulazak novih investitora, dok će postojeći verovatno uskoro videti oporavak svojih ulaganja. Dugoročno, zlato ostaje simbol stabilnosti i sigurnosti u nesigurnim vremenima, što ga čini nezaobilaznim delom svake diversifikovane investicione strategije. Ukoliko na sve ovo dodamo I konstantne tenzije na globalnom planu, jasno je da u narednom period možemo očekivati povratak ovog plemenitog metal ana velika vrata. Ne propustite potencijalno novi rekordni skok cene zlata I budite među onima koji će profitirati, a za početak registrujte se na našoj platformi I pratite najnovija kretanja cena.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.