Britanska pošta je u saradnji sa Crystal Ski Holidays sprovela istraživanje o najpovoljnijim evropskim skijalištima, u koje su uključene 32 popularne destinacije u devet evropskih zemalja (Francuska, Italija, Austrija, Švajcarska, Andora, Bugarska, Norveška i Finska), koje Britanci najčešće posećuju tokom zime. U istraživanje nisu uključene, nama primamljive, BiH i Srbija, ali je korisno znati gde se na Zapadu može povoljno skijati.

Upoređivali cene više stvari

Kako bi došli do rezultata, upoređivane su cene ski-karata, ski-opreme, časova skijanja, obroka i pića, kako bi se izračunao nedeljni trošak boravka na određenoj destinaciji. U ove cene nisu uključeni troškovi puta do destinacije, niti hotelski smeštaj.

Bardonekija, na severozapadu Italije, proglašena je najjeftinijim skijalištem za odrasle među svim analiziranim destinacijama, a ujedno je i druga najpovoljnija opcija za porodice, pokazala je studija.

Iako je u ovom skijalištu zabeležen rast cena od 10,5 odsto u odnosu na prošlu godinu, nedeljni boravak za jednu odraslu osobu u Bardonekiji iznosi 601 funtu, odnosno 685 evra, dok za četvoročlanu porodicu iznosi 1.984 funte, odnosno oko 2.259 evra.

Italijanska skijališta najbrojnija na listi

Zapravo, veliki broj italijanskih skijališta našao se među top 10 najpovoljnijih skijaških destinacija u Evropi. Passo Tonale, u regionu Trentino, proglašen je najpovoljnijom ski-destinacijom za porodice, jer nudi besplatnu ski-kartu deci mlađoj od osam godina u pratnji odrasle osobe. Za nedeljni boravak četvoročlane porodice (dve odrasle osobe i dvoje dece) potrebno je izdvojiti oko 1.797 funti, odnosno 1.955 evra.

U top 10 najpovoljnijih skijališta za odrasle i porodice našle su se i italijanske destinacije Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz i La Thuile.

NAJJEFTINIJA SKIJALIŠTA ZA ODRASLE U 2026. GODINI: Bardonecchia, Italija Borovec, Bugarska Geilo, Norveška Bansko, Bugarska Sauze, Italija Sestriere, Italija Le Corbier, Francuska Cervinia, Italija Kronplatz, Italija La Thuile, Italija

I Slovenija na listi

Kada je reč o porodičnom skijaškom odmoru, britanska pošta uporedila je cene i u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Ova destinacija je pala sa drugog na četvrto mesto na listi najpovoljnijih porodičnih skijaških odmora. Trošak odmora za četvoročlanu porodicu u Kranjskoj Gori ove godine, prema podacima britanske pošte, iznosi 2.117 britanskih funti, odnosno oko 2.480 evra.

NAJJEFTINIJA PORODIČNA SKIJALIŠTA U 2026. GODINI: Passo Tonale, Italija Bardonecchia, Italija Bansko, Bugarska Kranjska Gora, Slovenija Beitostølen, Norveška Geilo, Norveška Pyhä, Finska Arinsal, Andora Sestriere, Italija La Thuile, Italija

Najskuplja skijališta nalaze se u Švajcarskoj i Austriji, pokazala je studija britanske pošte.