Obrasla mešovitom šumom jele, smrče, hrasta i bukve, čiji miomirisi opčinjavaju svakog ko je poseti, Golija predstavlja pravi skriveni raj jugozapadne Srbije.

Na Goliji se nalaze i mnogobrojne reke koje su raščlanile njene strane, Studenica, Brvenica, Moravica i mnoge druge.

O tome da je jedna od najlepših planina naše zemlje, sveodiči i činjenica da je područje stavljeno pod zaštitu države kao Park prirode koji je svrstan u I kategoriju zaštite kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Golija
Foto: RINA

Veruje se da je dobila ime zbog svoje veličine – golema. Ogromna prostranstva i guste šume su razlog zašto meštani često kažu: „Ne zna Golija šta je delija.“

Skijanje na Goliji

Svako godišnje doba na Goliji ima svoju čar, ali zima donosi idealne uslove za skijanje na Odvraćenici.

Iako Golija još uvek nije popularna kao druge srpske planine, turizam se poslednjih godina ubrzano razvija, pa su na njoj uređene i savremene ski-staze, žičare i prateći sadržaji.

Najviši vrhovi Golije su Jankov kamen (1.833 m) i Crni vrh (1.795 m).

