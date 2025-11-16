Slušaj vest

Stara planina, najveći planinski masiv istočne Srbije, nalazi se u blizini Knjaževca i prirodno graniči sa Bugarskom. Uprkos svom potencijalu, mnogi turisti, skijaši i planinari još nisu otkrili ovu netaknutu prirodu koja pruža ogroman potencijal za razvoj turizma.

Pet meseci pod snegom

Stara planina je prekrivena snegom gotovo pet meseci u godini, a njene visine se kreću od 1.100 do 1.900 metara, što je čini idealnom destinacijom za skijanje. Na 1.758 metara nadmorske visine nalazi se Babin zub, jedan od najlepših delova Stare planine i zaštićeni prirodni rezervat.

Foto: JP Stara planina

Skijanje na Staroj planini

Ski centar “Stara planina” sastoji se od staza na lokacijama Konjarnik, Sunčana dolina, Babin zub i Jabučko ravnište, ukupne dužine 13 kilometara.

- Konjarnik, četvorosedna žičara sa pokretnom trakom za ukrcavanje skijaša, kapaciteta 1.400 skijaša na sat i dužine 1.150 metara.

- Sunčana dolina, ski lift tipa sidro, kapaciteta 1.200 skijaša na sat i dužine 650 metara.

- Jabučko ravnište, prva gondola u Srbiji, osmosedna, kapaciteta 1.200 skijaša na sat i dužine 1.150 metara, koja prevozi skijaše od hotela do ostatka sistema staza i žičara.

- Babin zub, četvorosedna žičara sa pokretnom trakom, kapaciteta 2.400 skijaša na sat i dužine 1.000 metara, uz ski lift na lokaciji Rudine koji povezuje Jabučko ravnište sa ostalim stazama.

Foto: Privatna arhiva

Ski centar poseduje i dečiji ski vrtić sa pokretnom trakom, kao i sistem za veštačko osnežavanje. Ukupno je više od 13 kilometara odlično uređenih staza različitih težina, pripremljenih za skijaše svih nivoa.

Cene ski-pasa

Jednodnevni ski-pass od 15. novembra do 16. decembra iznosi 3.450 dinara za odrasle, odnosno 2.550 dinara za decu.

U periodima od 17. decembra do 24. decembra, od 8. januara do 10. februara i od 18. februara do 23. marta, cena dnevne karte je 3.600 dinara za odrasle i 2.850 za decu.

Od 25. decembra do 7. januara i od 11. do 17. februara, dnevni ski-pass košta 3.750 dinara za odrasle i 3.000 za decu.

Šestodnevni ski-pas kreće se u rasponu od 13.500 do 14.400 dinara za odrasle i od 8.850 do 9.700 dinara za decu, u zavisnosti od perioda.

Ako još niste posetili Staru planinu, ova zimska sezona je idealna prilika da otkrijete njene čari.