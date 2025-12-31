Slušaj vest

Kako prenosi Flamanska radio-televizija (VRT), poljoprivrednici su na svojim poljima postavili simbolično "groblje poljoprivrednika".

Cilj akcije je, navode organizatori, da se jasno iskaže protest poljoprivrednika protiv sporazuma o slobodnoj trgovini sa Merkosurom.

- Pre dve nedelje bili smo i u Briselu, mislim da je to imalo efekta. Sada želimo da poruka bude još jača. Strahujemo da bi sporazum s Merkosurom bio smrtonosan za mnoge poljoprivrednike - navode belgijski poljoprivrednici.

Poljoprivrednici u Belgiji i širom ostalih država članica Evropske unije protive se potpisivanju trgovinskog sporazuma između EU i Merkosura, navodeći da bi pomenuti sporazum mogao da dovede do priliva jeftinijih poljoprivrednih proizvoda iz Brazila i drugih južnoameričkih zemalja, čime bi domaći proizvođači bili dovedeni u nepovoljan položaj.