Produženje dana banjsko-klimatskog oporavka omogućeno je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o banjsko-klimatskom oporavku koji je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Taj Pravilnik objavljen je u novom Službenom glasniku i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Prema pravilniku na banjsko-klimatski oporavak može se uputiti korisnik koji je u toku poslednje godine intenzivno lečen savremenim medicinskim merama i sredstvima od bolesti želuca, creva, jetre, žučne kese i žučnih puteva, bubrega i mokraćnih puteva, bolesti lokomotornog aparata, bolesti metabolizma i endokrine bolesti, bolesti perifernog i centralnog nervnog sistema, kao i koronarne bolesti.

Korisnik se može uputiti na banjsko-klimatski oporavak samo jedanput u toku kalendarske godine i može se uputiti samo u rehabilitacioni centar sa kojim ministarstvo nadležno za poslove boračko-invalidske zaštite zaključi ugovor nakon sprovedenog postupka javne nabavke.

Banjsko-klimatski oporavak korisnika odobrava lekarska komisija na osnovu medicinske dokumentacije.