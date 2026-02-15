Slušaj vest

Grad hotel Sveti Stefan, nekada simbol crnogorskog turizma, po svemu sudeći ni ove godine neće otvoriti vrata ni kao hotel ni kao grad. Pregovori između Vlade Crne Gore i investitora trenutno su u fazi mirovanja, a kako se približava proleće, šanse da kompleks počne da radi tokom ove sezone sve su manje.

Novak Đoković preuzima hotel Sveti Stefan?

Sveti Stefan, od tajne Paštrovića do utočišta svetskih zvezda, predstavlja legendu koja navodno dobija novu renesansu kroz mogući angažman Novaka Đokovića. To su za medije saopštili predstavnici Inicijative za vraćanje grad hotela "Sveti Stefan" u potpuno vlasništvo države, koju čine meštani Paštrovića i Budve.

Kako navode, žale što Novak Đoković do sada nije uspeo da približi stavove Vlade i investitora i doprinese postizanju dogovora.

Da li otvaranje zavisi od gradnje stanova u Miločeru?

Prema tvrdnjama Inicijative, jedna od prepreka u pregovorima mogla bi biti izgradnja kondo hotela sa stanovima za prodaju u Miločeru. Ukoliko je to tačno, to bi značilo da sudbina Svetog Stefana zavisi od projekta koji se realizuje u Miločerskom parku, na oko kilometar udaljenosti. Meštani ističu da grad sa više od 500 godina istorije, nekadašnji administrativni i kulturni centar Paštrovića i turistički biser nekadašnje Jugoslavije, ne sme da zavisi od izgradnje stambenih objekata.

Smatraju da, ukoliko je Sveti Stefan mogao uspešno da funkcioniše kao grad hotel u zlatno doba Jugoslavije, nezavisno od drugih turističko-stambenih projekata, nema razloga da to ne bude slučaj i danas.

Iz Inicijative pozivaju Vladu i investitora da postignu dogovor o otvaranju Svetog Stefana, dok bi pitanje kondo hotela u Miločeru trebalo rešavati postepeno i u skladu sa evropskim standardima. Posebno naglašavaju važnost okončanja postupka zaštite Miločera, koji je pokrenut još 2021. godine, ali do danas nije završen. Smatraju da bi ovakvi biseri u mnogim drugim zemljama već bili pod zaštitom UNESCO svetske baštine i da niko ne bi razmatrao izgradnju stanova za prodaju na takvom području. Podsećaju da je Evropski parlament prošle godine u svom izveštaju zatražio zaštitu Miločera i Svetog Stefana, te da svako odlaganje procesa zaštite budi sumnju da nekome smeta zakonska zaštita još jednog nacionalnog kulturnog i prirodnog dobra.

Sveti Stefan treba da radi cele godine

Meštani okupljeni oko Inicijative poručuju da Sveti Stefan treba da funkcioniše i kao grad i kao hotel, tokom cele godine. Eventualno uslovljavanje njegovog otvaranja gradnjom kondo hotela u Miločeru ocenjuju kao nedopustivo i ponižavajuće, kako za Paštroviće i Budvu, tako i za celu Crnu Goru.

Po njima, status Svetog Stefana mora biti rešen u skladu sa zakonom i javnim interesom, te da ovaj kompleks predstavlja deo nacionalnog identiteta i kulturne baštine koji Crna Gora treba da unese u Evropsku uniju kao svoj ponos, a ne kao predmet komercijalnih interesa.

Mediji su ranije objavili da bi Sveti Stefan mogao da otvori vrata 1. maja ove godine, pozivajući se na dogovor između Vlade, domaćih aktera i zakupca, kompanije Adriatic Properties sa partnerima.

Tokom prošle godine održano je više sastanaka predstavnika Vlade, HTP Miločer, Sveti Stefan hotela, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Opštine Budva, kao i susret premijera Milojka Spajića sa vlasnicima Adriatic Propertiesa i kompanije Aman, koja upravlja hotelom. Navodno je postignut sporazum kojim je predviđeno formiranje posebnog savetodavnog tela koje bi pratilo sprovođenje obaveza u vezi sa uključivanjem lokalnog stanovništva i turističkom promocijom Svetog Stefana. To telo, prema ranijim informacijama, trebalo je da predvodi Novak Đoković. Ipak, nakon potpisivanja sporazuma usledilo je zatišje, a grad hotel Sveti Stefan i dalje ostaje zatvoren, bez jasnog datuma ponovnog otvaranja.