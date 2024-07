SIMBOL CRNE GORE 4 GODINE POD KATANCEM: Preti mu nestanak sa turistučke mape, država jedino rešenje?

Sveti Stefan, nekada jedan od simbola Crne Gore, danas je zatvoren i, ukoliko se nešto hitno ne preduzme, polako klizi ka trajnom nestajanju s turističke mape, pišu Vijesti.

Vladimir Mitrović, svedok najvećeg uspeha popularnog "Sveca" i njegov direktor od 1969. do 1975. godine, ističe da država treba da preuzme grad-hotel, uloži novac i vrati mu sjaj koji je imao. On je to rekao komentarišući to što je ovaj grad-hotel četvrtu godinu zaredom zatvoren i svoj 64. rođendan dočekuje s katancem na gvozdenim vratima.

Malo paštrovsko ribarsko naselje, srednjovekovno utvrđenje koje je vekovima odolevalo najezdama osvajača, 13. jula 1960. pretvoreno je, odlukom tadašnjih komunističkih vlasti, u mondensko letovalište. "Svetac" je postao sinonim luksuza i prestiža, a u njemu su odsedale najpoznatnije svetske filmske zvezde, političari, kraljevi, carevI itd.

Nažalost, noviju istoriju "Svetog Stefana" ispisuju vlade, počev od onih kojima je rukovodio Milo Đukanović, pa do vlada od pada DPS-a zaključno s poslednjom Milojka Spajića. Sveti Stefan zajedno s Vilom "Miločer" i hotelom "Kraljičina plaža", koji je u međuvremenu srušen i na negovom mestu je započeta gradnja novog s apartmanima za tržište, data je 2007. u zakup kompaniji Adriatic properties, koji je mendžment poverio brendu Aman.

Katastrofa za Crnu Goru

Sukob na relaciji zakupac-Vlada, koji su eskalirali međunarodnom arbitražom u Londonu teškom stotinu miliona evra, već četvrtu godinu kao posledicu ima da je popularno letovalište zatvoreno, a male su nade da će gosti ovoga leta odmarati na ostrvu.

"Evo četiri godine 'Sveti Stefan' nije radio, a nije radio i četiri godine zbog renoviranja, praktično osam godina. To je katastrofa za Crnu Goru, za Budvu, jer je grad-hotel jedan, jedinstven na svetu, takvog više nema. Pokušali su da ga imitiraju Francuzi, ali nisu uspeli. Dajemo priliku da neko ko dolazi u Crnu Goru kaže ako je 'Sveti Stefan' nešto najbolje što imate i ako je zatvoren, onda nešto ovde nije u redu", naveo je Mitrović.

Mitrović ističe da bi najbolje bilo da grad-hotel preuzme država i da ga dovede, kako kaže, tamo gde je nekada bio. Ističe, da bi "Sveti Stefan" trebalo da se vratiti gde je bio kada je plenio celi svet, kada su dolazili carevi kraljevi, viđeni gosti.

