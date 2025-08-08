Novčanik
POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Objavljene nove cene koje će važiti u narednih 7 dana!
Vozači u Srbiji će od danas pa do narednog petka 15. avgusta, plaćati gorivo po novim cenama.
Slušaj vest
U narednih nedelju dana cena dizela i benzina biće niža. Litar evrodizela košta 193 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.
Evrodizel je pojeftinio za tri dinara, dok je litar benzina jeftniji za jedan dinar.
Cena nafte raste u svetu
Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je neznatno porasla na 66,839 dolara, a cena nafte Brent pala na 66,546 dolara.
BiznisKurir/RTS
1 · Reaguj
Komentariši