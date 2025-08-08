Slušaj vest

U narednih nedelju dana cena dizela i benzina biće niža. Litar evrodizela košta 193 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Evrodizel je pojeftinio za tri dinara, dok je litar benzina jeftniji za jedan dinar.

Cena nafte raste u svetu

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je neznatno porasla na 66,839 dolara, a cena nafte Brent pala na 66,546 dolara.

BiznisKurir/RTS

Ne propustiteInfoBizVLADA SRBIJE ODREDILA NOVE MAKSIMALNE CENE GORIVA Evo za koliko ćemo sada sipati i do kada odluka važi
shutterstock-159101753.jpg
NovčanikDETALJNE CENE GORIVA AKO KREĆETE NA MORE! U Grčkoj i Albaniji dizel skuplji nego koda nas
whatsapp-image-20220730-at-6.12.39-pm.jpg
NovčanikKO IDE OVDE NA MORE - BOLJE DA ZAOBIĐE NJIHOVE PUMPE! Poskupelo im gorivo svih vrsta, već od sutra je papreno
shutterstock-159101753.jpg
NovčanikCENE NAFTE PROBIJAJU SVE REKORDE: Sukobi na Bliskom istoku doprineli potresima u svetu derivata! Da li ima razloga za brigu?
3421204-whatsappimage20230410at1.09.11pm-edit-copy.jpg